रीट : विज्ञान-गणित विषय के सवाल

1. वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है- (1) टोबेकोमोजेक (2) लेक्टोबेसीलस (3) यूलोथ्रिक्स (4)...

1. वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है-



(1) टोबेकोमोजेक (2) लेक्टोबेसीलस



(3) यूलोथ्रिक्स (4) राइजोबियम



2. निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है-



(1) अमीबा (2) पैरामिशियम



(3) युग्लीना (4) यूलोथ्रिक्स



3. पत्तियों में पाये जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं?



(1) पर्ण (2) हरित (3) लवण (4) पर्णहरित



4. जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है-



(1) अंग (2) कोशिका (3) ऊत्तक (4) अंग तन्त्र



5. आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाना वाला कोशिकांग है-



(1) केन्द्रक (2) राइबोसोम



(3) लाइसोसोम (4) माइटोकॉन्ड्रिया



6. श्वसन सम्बन्धी एन्जाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं-



(1) कोशिका कला (2) काशिकाभित्ति



(3) माइटोकॉन्ड्रिया (4) लाइसोसोम



7. प्रोटीन-संश्लेषण से सम्बंधित कोशिकांग है-



(1) हरितलवक (2) तारककाय



(3) मेटाप्लास्ट (4) राइबोसोम



8. निम्न में से केन्द्रक के कार्य है-



(1) समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन नियन्त्रण करना



(2) कोशिका विभाजन में भाग लेना



(3) आरएनए का निर्माण करना (4) उपर्युक्त सभी



9. निम्नलिखित में से कौनसा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोस के विखण्डन से बनता है?



(1) ऑक्सीजन (2) ऐसीटिक अम्ल



(3) साइट्रिक अम्ल (4) ऐल्कोहॉल



10. प्रोटोजोआ जनित रोग समूह है-



(1) मलेरिया-कालाजार (2) एंथ्रेक्स व मलेरिया



(3) टायफाइड-एंथ्रेक्स (4) एंथ्रेक्स-कालाजार



11. एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है-



(1) पेचिश (अमीबायोसिस) (2) टायफाइड



(3) दाद (4) अतिसार



12. हृदय रोग व रक्तचाप को बढ़ावा देने वाला अवयव है-



(1) प्रोटीन (2) वसा (3) खनिज लवण (4) विटामिन



13. विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है?



(1) सवरंणी पेशियां (2) म्यूकोसा



(3) श्लेष्मा उपकला (4) दोनों 2 व 3



14. कौनसा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता-



(1) एमिलेज (2) ट्रिप्सिन (3) रेनिन (4) लाइपेज



15. साधारणत: लाल रूधिर कणिकाओं का विकास कहां होता है-



(1) प्लीहा (2) लाल अस्थि मज्जा



(3) लसीका पर्व (4) इनमें कोई नहीं



16. प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है-



(1) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक



(2) अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक



(3) 1 व 2 दोनों सही हैं (4) 1 व 2 दोनों गलत हैं



17. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमीन पाया जाता है-



(1) अग्र मस्तिष्क में (2) पश्च मस्तिष्क में



(3) मध्य मस्तिष्क में (4) 1 व 2 दोनों में



18. मानव-शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?



(1) हृदय (2) मस्तिष्क (3) यकृत (4) गुर्दा



19. निम्नलिखित में से कौन-सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है?



(1) क्रिएटिनिन (2) यूरिया



(3) यूरिक अम्ल (4) कीटोन निकाय



20. किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते है-



(1) ऐक्टिन और मायोसिन (2) ऐक्टिन और ट्रोपोमायोसिन



(3) मायोसिन और ट्रोपोनिन (4) ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन



21. यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है?



(1) सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं



(2) सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है



(3) क्रक्चष्टह्य का संश्लेषण हो जाता है



(4) तिल्ली और लिम्फनोड्स में विकृत आ जाती है।



22. मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है?



(1) 80/120 मिमी. पारा (2) 90/140 मिमी. पारा



(3) 120/160 मिमी. पारा (4) 85/150 मिमी. पारा



23. न्यूरॉन क्या होता है?



(1) ऊर्जा की आधारभूत इकाई



(2) रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण



(3) न्यूट्रॉन के प्रतिकण



(4) तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई



24. निम्नलिखित में से किस हॉर्मोन को ‘आपातकालिक हार्मोन’ कहते हैं?



(1) ऐड्रिनलिन (2) थायरॉक्सिन



(3) वेसोप्र्रेसिन (4) इंसुलिन



25. स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौनसे होते हैं-



(1) XX (2) एक X तथा Y नहीं



(3) XY (4) एक Y तथा X नहीं



26. मेन्डल ने प्रयोग हेतु निम्न में से किस पादप का चयन किया था-



(1) मटर (2) टमाटर (3) बैंगन (4) आलू



27. 5 किग्रा का एक पिण्ड 10 m/s त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है। पिण्ड पर कार्यरत परिणामी बल होगा-



(1) 50 N (2) 0.5 N (3) 0 (4) 2 N



28. कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती-



(1) अपने द्रव्यमान के कारण (2) अपने भार के कारण



(3) अपने त्वरण के कारण (4) अपने जड़त्व के कारण



29. द्रव के स्तम्भ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब होता है-



(1) काम (2) अधिक (3) अपरिवर्तित (4) इनमें कोई नहीं



30. यदि एक छात्रा 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मी. गहरे कुए से 5 मिनट में खींचती है तो छात्र की शक्ति होगी- (g = 10/m/s2)



(1) 20 वाट (2) 50 वाट (3) 100 वाट (4) 150 वाट



31. किसी गेंद को पृथ्वी तल से V वेग से ऊपर फेंकते है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वह-



(1) अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है।



(2) वापस पृथ्वीतल पर पहुंचती है।



(3) ऊपर की और जाते समय पृथ्वीतल और अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है।



(4) नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई एवं पृथ्वी तल के मध्य होती है। (1)



32. 10 किग्रा. द्रव्यमान का एक पिण्ड स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है। यदि गुरूत्वीय त्वरण 10 मीटर/सैकंड2 हो तो पिण्ड का कुल कार्य होगा-



(1) 80 जूल (2) 100 जूल (3) 800 जूल (4) इनमें कोई नहीं



उत्तर : 1. (4), 2. (4), 3. (4), 4. (2), 5. (3), 6. (3), 7. (4), 8. (4), 9.(4) 10. (1), 11. (1), 12. (2), 13. (1), 14. (3), 15. (1), 16. (1), 17. (3), 18. (3), 19. (4), 20. (1), 21. (1), 22. (1), 23. (4), 24. (1), 25. (1), 26. (1), 27. (1), 28. (4), 29. (2), 30. (1), 31. (1), 32. (3)



आईसीएआई शुरू करेगा चार कोर्स, जीएसटी में भी देगा डिप्लोमा



भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (अाईसीएआई) अगले महीने से चार नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। संस्थान ने प्रोफेशनल्स के लिए ये कोर्स शुरू किए हैं। इन चार कोर्स में एक जीएसटी को लेकर भी कोर्स शामिल है। बता दें कि ये कोर्स सदस्यों के अलावा गैर-सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होंगे। इन कोर्स में कारोबार आकलन में एक्सक्यूटिव डिप्लोमा (Executive Diploma in Business Valuation), विवाद निपटारे में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (certificate course in Arbitration), जीएसटी के बारे में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और इंजीनियरों के लिए लागत एवं प्रबंधन लेखा (exclusive executive diploma in Cost and Management Accounting for Engineers)आदि शामिल हैं। बता दें कि जीएसटी भारत की टैक्स प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए इसकी बेहतर जानकारी के लिए यह कोर्स शुरू किया गया है। संस्थान ने हाल ही में राष्ट्र-निर्माण से संबंधित मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी आदि को लेकर कई कार्य किए हैं।



भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण 10 सवाल-जवाब यहां पढ़िए



1. विजय नगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में ‘शिष्ट’ क्या था?



2.शाहजहां के किस पुत्र ने भगवद्गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था?



3. कहां बुद्ध ने धर्मचक्रप्रवर्तन किया था?



4. किस राजवंश ने महाबलिपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था?



5. बादशाह अकबर का विरोध अहमदनगर की किस रानी ने किया था?



6. किसका मंत्रिमंडल अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था?



7. कौन प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था?



8. भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था?



9. राम-सीता के अंकन से युक्त सिक्के किस मुगल शासक ने चलवाए थे?



उत्तर : (1.) भू-राजस्व, (2.) दारा शिकोह, (3.) सारनाथ में, (4.) पल्लव राजवंश, (5.) चांदबीबी, (6.) शिवाजी, (7.) सिराजुद्दौला, (8.) फाह्यान, (9.) अकबर।



विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए विज्ञान से जुड़े सवाल पढ़िए



1. कौनसा वर्तमान में धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है?



2. कौनसा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है?



3. किसने ‘वर्ल्ड वाइड वेब’ का आविष्कार किया था?



4. कौन रेडियो सक्रियता (रेडियो ऐक्टिविटी) के अन्वेषक थे?



5. कौनसा हॉर्मोन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है?



6. न्यूटन का गति का कौनसा नियम बल तथा जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है?



7. कितने रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं?



8. ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है?



9. किसे प्रकाश-वैद्युत सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था?



10. कौनसा प्रोटीन मनुष्य के नाखूनों में पाया जाता है?



उत्तर : (1.) चीता, (2.) वीनस (शुक्र), (3.) टिम बर्नर्स ली, (4.) हेनरी बेकेरल, (5.) प्रोलेक्टिन, (6.) प्रथम नियम, (7.) सात, (8.) बैटरी/रासायनिक सेल, (9.) अल्बर्ट आइन्स्टीन को, (10.) केराटिन।



