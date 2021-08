Hindi News

Reet 2021

All Students Check Their English, Answer Key Is Also Issued To Check The Number

REET में इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडल टेस्ट पेपर: सभी स्टूडेंट्स चेक करें अपनी अंग्रेजी कितनी है तैयारी, टीचिंग मेथड़ से लेकर ग्रामर और फोनेटिक्स के प्रश्नों का है मेल

जयपुर 26 मिनट पहले



कॉपी लिंक

रीट परीक्षा में अंग्रेजी लैंग्वेज काफी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी लेंग्वेज-1 और लेंग्वेज-2 में अंग्रेजी का चयन करते हैं। लेकिन दोनों में एक टॉपिक का अंतर होता है। लिटरेचर केवल लेंग्वेज 2 में पूछी जाती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ग्रामर, लिटरेचर, फोनेटिक्स, कॉम्प्रीहेंशन और टीचिंग मेथड एक जैसा ही होता है। अकेले टीचिंग मेथड के ही 15 के आसपास प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।

दैनिक भास्कर रीट 2021 में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज चला रहा है। इस सीरीज का हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। रोज अलग-अलग सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर की ख़ास सीरीज के मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को और मजबूती दे सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम रीट स्टूडेंट्स की परीक्षा की तैयारी के लिए चुनिंदा सवाल रोजाना तैयार करवा रही है। जो संबंधित विषय की परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। इसके साथ ही पहले दिन प्रकाशित किए गए मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी यानी ANSWER KEY भी हम अगले दिन उपलब्ध करवा रहे हैं।

REET / English Language-1 , Model Test Paper

By- Chetan Rajpurohit Expert- English Language

1. She was fully prepared for her final exams.

The underlined word is an…

(a) Adjective

(b) Adverb of Manner

(c) Adverb of Degree

(d) Adverb of time

2. Find the correctly spelt word.

(a) Vacume (b) Vaccum

(c) Vacuum (d) Vaccum

3. Articles are used before

(a) Verbs (b) Nouns

(c) adjectives (d) All

4. Which of the sentence has correct structure of question ?

(a) Are you like playing Chess ?

(b) Can he speaks English ?

(c) Amn’t I listening to you ?

(d) Aren’t I listening to you ?

5. Diphthongs are..

(a) Pure Vowels

(b) Consonants

(c) Vowel Glides

(d) Monophthongs

Teaching Method Questions

6. Peer assessment takes place when

(a) a student’s work is evaluated by one or more students of his/her group

(b) A student’s work is evaluated by all the teachers

(c) A teacher’s work is evaluated by all the students

(d) A teacher’s work evaluated by students

7. Which of the following is not true of first language acquisition?

(a) It is universal

(b) It is natural

(c) It does not require formal instruction

(d) It requires formal instruction

We learn it through natural process at home without any effort.

8. Evaluation in teaching programme

(a) takes place only at the end of the year

(b) takes place only at the end of the lesson

(c) is a continuous process and goes on during lesson also

(d) is not an integral part of teaching

9. Which is the basic characteristic of communicative language teaching?

(a) An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language

(b) There is a lot of focus on grammar

(c) Language activation is limited to classroom activity

(d) Learner’s own personal experiences are not given importance in the learning process

10. communicative language teaching lays emphasis on:

(a) grammatical competency

(b) language use

(c) form

(d) writing

यहां CLICK कर देखें पॉलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट

इस सीरीज में आज हम REET मॉडल टेस्ट पेपर/ SST/ POLITICAL-SCIENCE/ LEVEL-II की उत्तर कुंजी भी प्रकाशित कर रहे हैं।

NOTE- ANSWER- KEY POLITICAL SCIENCE

(1.) B (2.) D (3.) D (4.) B (5.) C (6.) A, (7.) C (8.) C (9.) C (10.) A

1.(B) संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास विधेयक के संदर्भ में तीन विकल्प होते हैं। 2.(D) न तो 1 और न ही 2- ये दोनों ही कथन गलत हैं कि- राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर 'पेप्सू विनियोग विधेयक' को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। 3.(D) निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति को साधारण बहुमत से पारित कर खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक में किया था। 4.(B) ये दोनों कहन पॉकेट वीटो के संबंध में सही हैं कि- राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर किसी भी विधेयक को अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर 'भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक' पर कोई निर्णय नहीं लिया था। 5.(C) राष्ट्रपति की ‘अध्यादेश जारी करने की शक्ति’ का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। 6.(A) राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद सत्र में हो। अध्यादेश विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर समाप्त किया जाता है। 7. ( C) सूची पर राष्ट्रपति संघसूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करता है ? 8.(C) प्रणब मुखर्जी VS बी. एस. शेखावत 9 .(C) अध्यादेश को संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। अध्यादेश के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या खत्म नहीं किया जा सकता है। 10.(A) अनुच्छेद 200 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।

इस लिंक पर क्लिक कर हमें भेजें आपके सवाल

ये भी पढ़ें...

REET में राजनीति विज्ञान विषय का मॉडल टेस्ट पेपर:लेवल-II परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान विषय का राजनीति विज्ञान टेस्ट देकर पता लगाएं अपनी स्कोरिंग

REET से जुड़े सवालों के जवाब: 3338 स्टूडेंट्स ने भास्कर को भेजे थे प्रश्न, एक्सपर्ट टीम ने कॉमन प्रश्नों को ढूंढ़ा, जानिए सक्सेस के लिए कौन से मॉडल को अपनाना है

छात्रों के लिए 'अग्निपरीक्षा' बनी REET:कोई सालों से घर नहीं गया तो कोई शादी होते ही तैयारी में जुटा, किसी ने सहे ताने तो किसी को मुश्किलों ने घेरा, लेकिन नहीं मानी हार

एक्सपर्ट डॉ. राघव प्रकाश से जानें REET के टिप्स:आखिरी समय में तैयारी का मूल मंत्र, नया पढ़ने की बजाय पुराने का रिवीजन करें, विश्वसनीय टेस्ट सीरीज से करें प्रेक्टिस