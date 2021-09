Hindi News

Reet 2021

Check Out The Information About The Art And Culture Of Rajasthan,REET 2021 Exam In General Studies, With ANSWER KEY

REET 2021 मॉडल टेस्ट पेपर: इन सवालों से परखें राजस्थान की कला व संस्कृति की जानकारी, ANSWER KEY है साथ

जयपुर 43 मिनट पहले



कॉपी लिंक

रीट 2021 परीक्षा की तैयारी को लेकर दैनिक भास्कर अपने मॉडल टेस्ट पेपर की खास सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया है सामान्य ज्ञान विषय में ‘कला व संस्कृति’ यानी ‘ART AND CULTURE’ का मॉडल टेस्ट पेपर। इसके साथ ही हम इस मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी यानी ANSWER KEY भी पब्लिश कर रहे हैं। आपका रेस्पॉन्स हमें लगातार मिल रहा है। हम आपके लिए आगामी दिनों में और अधिक मॉडल टेस्ट पेपर और परीक्षा संबंधी जानकारियां लेकर आने वाले हैं। दैनिक भास्कर ऐप पर देखते रहिए सभी अपडेट।

रीट </strong>/ कला एवं संस्कृति/ सामान्य अध्ययन/मॉडल टेस्ट पेपर

1. अरबी-फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है ?

A. अजमेर

B. टोंक

C. जयपुर

D. जालौर

2. 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश' को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया ?

A. भोपाली

B. पीलू

C. मांड

D. मेघ

3.'तेरहताली नृत्य' किस लोक देवता को समर्पित है ?

A. गोगाजी

B. रामदेवजी

C. पाबूजी

D. देवनारायणजी

4.निम्नांकित में से कौन सा फूंक वाद्ययंत्र नहीं है ?

A. अलगोजा

B. शहनाई

C. पुंगी

D. चंग

5. राजस्थान में 1444 खम्भों वाला मंदिर कहां पर स्थित है?

A. पिलानी

B. पुष्कर

C. रणकपुर

D. दिलवाड़ा

6.पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी शहीद मेला कब मनाया जाता है?

A. भाद्रपद शुक्ल अष्टमी

B. कार्तिक शुक्ल दशमी

C. आषाढ़ शुक्ल दशमी

D. भाद्रपद शुक्ल दशमी

7. ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?

A. कल्लन ख़ां

B. जहांगीर ख़ां

C. मनरंग

D.दज्जू ख़ां

8.कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया, वह है-

A. इंदिरा गांधी कला केंद्र

B. राजीव गांधी कला केंद्र

C. जवाहर कला केंद्र

D. सांस्कृतिक कला केंद्र

9. कौनसा स्थान बेल-बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है ?

A. कौथून

B. बगरू

C. सांगानेर

D. मालपुरा

10.जोधपुर के नजदीक में वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और जिसका निर्माण 8 वीं से 12 वीं शताब्दी के बीच गुर्जर-प्रतिहार वंश द्वारा किया गया-

A. नाकोड़ा

B. ओसिया

C. जालोर

D. फालना

(By-Jitendra Singh Chauhan, Subject Expert)

Answer Key/ उत्तर कुंजी/रीट / कला एवं संस्कृति/ सामान्य अध्ययन/मॉडल टेस्ट पेपर

1. B, 2. C, 3. B, 4. D, 5. C, 6. D, 7. C, 8. C, 9. B, 10. B

इस लिंक पर क्लिक कर हमें भेजें आपके सवाल

ये भी पढ़ें...

काम छोड़ा, REET की तैयारी में जुटे:कोरोना काल में केवल सरकारी कर्मचारी ही आर्थिक संकट से उबर पाए, भविष्य के बारे में सोच कर रहे तैयारी

REET की टेंशन में कॉमेडियन बनवारी का VIDEO:बोले- फुल तैयारी थी...आगे खिसक गई, इनका फनी अंदाज देखकर भूल जाएंगे परीक्षा का तनाव

REET को लेकर ना लें टेंशन, ऐसे करें तैयारी:90 प्रश्न रहते हैं सभी के लिए कॉमन, आखिरी के 7 दिन में करें केवल रिवीजन, एक्सपर्ट से जानें 150 प्रश्नों को हल करने का मैनेजमेंट

REET अभ्यर्थी अंतिम 10 दिन में कैसे करें तैयारी:जानें क्या है याद करने के बाद भूलने का बड़ा कारण, परीक्षा से जुड़ी आपकी ऐसी ही मुश्किलों और सवालों के एक्सपर्ट जवाब