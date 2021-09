Hindi News

Important Questions For The Exam Are In The Paper, Check How Much You Know About Rajasthan, The Answer Key Of Teaching Method In Science And Mathematics Is Also Released.

REET 2021 SST में कला-संस्कृति का मॉडल टेस्ट: पेपर में हैं परीक्षा के लिए Important प्रश्न, परखें कितनी है आपको राजस्थान की जानकारी, देखें साइंस-मैथ में टीचिंग मैथड की आंसर की

जयपुर



रीट 2021 परीक्षा की तैयारी को लेकर दैनिक भास्कर अपने मॉडल टेस्ट पेपर की खास सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया है सामान्य ज्ञान विषय में ‘कला व संस्कृति’ यानी ‘ART AND CULTURE’ का मॉडल टेस्ट पेपर। हमें खुशी है कि रीट परीक्षार्थी हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स को गम्भीरता से ले रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। अगले दिन उत्तर कुंजी (ANSWER KEY) में सही उत्तर देखकर अपनी स्कोरिंग चेक करने के लिए भी स्टूडेंट्स का खासा रूझान देखने को मिल रहा है। आपकी यही उत्सुकता हमें नये-नये आइडियाज़ पर काम करने के लिए मोटिवेट भी कर रही है।

हमारी एक्सपर्ट टीम स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए चुनिंदा सवाल प्रतिदिन तैयार करवा रही है। जो संबंधित विषय की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट सॉल्व कीजिए रीट सामान्य ज्ञान विषय में ‘कला व संस्कृति’ का मॉडल टेस्ट पेपर। इसके साथ ही हम कल पब्लिश किए गए विज्ञान और गणित विषय की ‘शिक्षण विधियां’ यानी Teaching Methods के मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी भी आज पब्लिश कर रहे हैं।

रीट मॉडल टेस्ट पेपर/सामान्य ज्ञान/ कला व संस्कृति (एक्सपर्ट- जितेंद्र सिंह चौहान)

1. राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है -

A. मालवी

B. हाड़ौती

C. मेवाड़ी

D. मारवाड़ी

2. राजस्थान में ' ब्लू पॉटरी' का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था?

A. सवाई जयसिंह

B.मानसिंह प्रथम

C. रामसिंह द्वितीय

D. प्रताप सिंह

3. किस नृत्य में लस्करिया, बींद, रसाला तथा रंगमारिया गीत गाये जाते हैं?

A. कच्ची घोड़ी

B. चरी नृत्य

C. तेरहताली नृत्य

D. चकरी नृत्य

4. मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन-सा है?

A. नगाड़ा

B. ताशा

C. मादल

D. मंझीरा

5. केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध मंदिर है-

A.द्वारिकाधीश मंदिर

B.श्रीनाथजी मंदिर

C.जगत शिरोमणि मंदिर

D. सांवरिया जी मंदिर

6. दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में सम्मिलित नहीं है-

A. विमल शाह मंदिर

B. पीतलहर आदिश्वर मंदिर

C. खरतरवसही मंदिर

D.लालवसही मंदिर

7. ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित, तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है-

A. बीकानेर संग्रहहालय, बीकानेर

B. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

C. खेतड़ी महल, झुंझुनू

D. चन्दनदन महल,जोधपुर

8. मेवाड़ में स्थित एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है?

A. कापालिक

B. लकुलीश

C. नाथ

D. सिद्ध

9. मारवाड़ में छेड़-छाड़ के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है?

A. संत मावजी

B. देव बाबा

C. इलोजी

D. मल्लीनाथ जी

10. राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है?

A. चैत्र माह

B. भादवा माह

C. कार्तिक पूर्णिमा

D. फाल्गुन माह

( आर्ट एंड कल्चर की आंसर की अगले दिन के मॉडल पेपर के साथ प्रकाशित की जाएगी।)

रीट लेवल-2 का विज्ञान और गणित का मॉडल टेस्ट पेपर:साइंस और मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर, दीजिए इन सवालों के जवाब और टेस्ट कीजिए अपनी नॉलेज

उत्तर कुंजी (ANSWER KEY) REET LEVEL-2 / SCIENCE TECH-MATHS/TEACHING METHODS/ MODEL TEST PAPER

रीट लेवल-2/ विज्ञान तकनीकी-गणित/शिक्षण विधियां/ मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी

1. (d) 2. (c) 3. (b) 4. (d) 5. (c) 6. (c) 7. (d) 8. (c) 9. (d). 10.(b)

