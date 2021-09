Hindi News

Reet 2021

REET 2021 EXAM Science Model Test Paper, Solve Level 2 Important Questions For The Exam, Check The Answer Key To Know Your Score

REET लेवल-2 'SCIENCE' का मॉडल टेस्ट पेपर: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का निकालें हल, अपना स्कोर जानने के लिए देखें ANSWER KEY

जयपुर



रीट 2021 परीक्षा की तैयारी को लेकर दैनिक भास्कर ऐप पर जारी मॉडल टेस्ट पेपर की खास सीरीज का अच्छा रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स से मिल रहा है। हमारी एक्सपर्ट टीम स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए चुनिंदा सवाल प्रतिदिन तैयार करवा रही है। जो संबंधित विषय की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ ही प्रकाशित किए गए मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी यानी ANSWER KEY भी साथ में उपलब्ध करवाई जा रही है। आज हम रीट लेवल-2 में 'विज्ञान' यानी 'SCIENCE' विषय का मॉडल टेस्ट पेपर लाए हैं। साथ ही मॉडल टेस्ट पेपर की Answer Key भी दे रहे हैं। तो दीजिए इन सवालों के जवाब और टेस्ट कीजिए अपनी नॉलेज का।

पार्ट-1

पार्ट-2

REET LEVEL-2 / SCIENCE / MODEL TEST PAPER

Answer Key/ REET LEVEL-2 / SCIENCE / MODEL TEST PAPER

1. (a) 2. (c) 3. (c) 4. (d) 5. (b) 6. (a) 7. (d) 8. (b) 9. (c) 10. (c)

