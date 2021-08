Hindi News

रीट लेवल-2 का विज्ञान और गणित का मॉडल टेस्ट पेपर: साइंस और मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर, दीजिए इन सवालों के जवाब और टेस्ट कीजिए अपनी नॉलेज

रीट 2021 परीक्षा की तैयारी को लेकर दैनिक भास्कर अपने मॉडल टेस्ट पेपर की खास सीरीज़ चला रहा है । हमें लगातार इस टेस्ट सीरीज़ का अच्छा रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स से मिल रहा है। हमारी एक्सपर्ट टीम स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए चुनिंदा सवाल प्रतिदिन तैयार करवा रही है। जो संबंधित विषय की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ ही पहले दिन प्रकाशित किए गए मॉडल टेस्ट पेपर की उत्तर कुंजी यानी ANSWER KEY भी अगले दिन उपलब्ध करवाई जा रही है। आज हम रीट लेवल-2 की विज्ञान और गणित विषय की ‘शिक्षण विधियां’ यानी Teaching Methods का मॉडल टेस्ट पेपर लाए हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा के सोमवार को प्रकाशित मॉडल टेस्ट पेपर की Answer Key भी दे रहे हैं।

REET LEVEL-2 / SCIENCE TECH-MATHS/TEACHING METHODS/ MODEL TEST PAPER (BY- DHARM SINGH)

रीट लेवल-2/ विज्ञान तकनीकी-गणित/शिक्षण विधियां/ मॉडल टेस्ट पेपर

1.निम्नलिखित में से कौनसा गणित के निबन्धात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है-

a. त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है- 1. 170 डिग्री, 2. 180 डिग्री

b. प्रतिच्छेदी वृत्त संकेन्द्री वृत्त होते हैं। (सत्य/असत्य)

c. एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं ?

d. सरल रेखा को परिभाषित कीजिए और इस परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि किसी

त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है।

2. हरबर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से हैं-

a. प्रस्तुतीकरण-तुलना-सामान्यीकरण-अनुप्रयोग-प्रस्तावना

b. प्रस्तावना-तुलना-प्रस्तुतीकरण-सामान्यीकरण-अनुप्रयोग

c. प्रस्तावना-प्रस्तुतिकरण-तुलना-सामान्यीकरण-अनुप्रयोग

d.सामान्यीकरण-तुलना-प्रस्तुतीकरण-अनुप्रयोग-प्रस्तावना

3. एपिडायस्कोप का उदाहरण है-

a. दृश्य सामग्री

b. श्रव्य सामग्री

c. क्रिया संबंधी सामग्री

d. दृश्य-श्रव्य सामग्री

4. विज्ञान की प्रकृति के सम्बन्ध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो-

a. विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अन्त: वैज्ञानिक सिद्धान्त को प्रासंगिक अवलोकनों एवं/अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए।

b. विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है।

c. विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद-विवाद का विषय रहा है।

d. विज्ञान के अधिकार स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नये अवलोकनों,प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अनन्तिम माना जाता है।

5. मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय, कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों (सही क्रम में नहीं) का उल्लेख करती हैं-

(1). बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए।

(2). बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए।

(3). मापनी बेलन के अल्पतमांक (न्यूनतम माप) को लिखिए।

(4). बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए।

a. 1, 2, 3,4

b. 3,2,4,1

c. 3,4,2,1

d. 4,2,3,1

6. कक्षा VIII की एनसीईआरटी की पाठ्य-पुस्तक में से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए-

नायलॉन रेशम जैसा दिखता है। यह प्रबल और लचीला होता है। जब वर्ष 1939 में नायलॉन सामने आया, तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन-उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नये रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी। परन्तु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजे का उत्पादन पुन: प्रारम्भ हुआ, तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजे के लिए महिलाओं को कई घण्टे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे।

विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है?

(1.) विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना।

(2.) यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांग उत्पन्न करते हैं।

(3.) विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना।

(4.) ऐसे घटना-वृतान्तों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक आसान और सरल बनते हैं।

a. B और C

b. A और D

c. A, B और C

d. A और B

7. गणित और विज्ञान ओलम्पियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है-

a. विद्यार्तियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना।

b. व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना।

c. उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना।

d. सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना।

8. गणित के प्रश्न रखने का अर्थ है-

a. विषयवस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना।

b. प्रश्नों को हल करने में असमर्थता

c. कक्षा में सन्देह प्रस्तुत करना।

d. प्रश्न हल करना ।

9. वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यत: निम्नलिखित चरणों का पालन करने की (ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं) सिफारिश की जाती है।

1. परिकल्पना का परीक्षण

2. परिकल्पना बनाना

3. समस्या की पहचान

4. आँकड़ों को एकत्र करना

5.निष्कर्ष निकालना

निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौनसा है?

a. 4,3,2,1,5

b. 2,3,1,4,5

c. 3,1,4,2,5

d. 3,2,4,1,5

10. प्राथमिक स्तर पर ‘लम्बाई को मापना’ विषय पढ़ाने के लिए कौनसा श्रेणीक्रम उत्तम है?

a. तुलना करना - अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना- प्रामाणिक इकाई को विकसित करना- प्रामाणिक मापों का उपयोग करना

b. तुलना करना- अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना- प्रामाणिक मापों का उपयोग करना- प्रामाणिक इकाई को विकसित करना

c. प्रामाणिक इकाई को विकसित करना- प्रामाणिक मापों का उपयोग करना- अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना-तुलना करना

d. प्रामाणिक मापों का उपयोग करना-अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना- प्रामाणिक इकाई को विकसित करना- तुलना करना-

(नोट- आज के मॉडल टेस्ट पेपर की आंसर-की बुधवार के मॉडल टेस्ट पेपर के साथ प्रकाशित की जाएगी।)

REET में इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडल टेस्ट पेपर

REET English Language 1- Answer Key

1. (c)Adverbs of degree help us to express 'how much’. Here ‘fully’ also is the reply of ‘How much’.

2. (c) The correct spelling is ‘Vacuum’ not ‘Vaccum’.

3. (B) Articles are determiners. They are always used before Nouns.

4. (D) The short or contracted form of ‘Am not’ is ‘Aren’t’ not ‘Amn’t’. Hense ‘Aren’t I…….?’ is correct.

5.(C) Diphthongs are the combination of Vowel sounds. They are also called Vowel Glides.

6. (A) Peer (समकक्ष) assessment involves students taking responsibility for assessing the work of their peers against set assessment criteria.

7. (D) For First language or Mother Tongue we do not require any formal training.

8. (C) Evaluation is a very important part of Teaching. It is a continuous process which goes throughout the lesson.

9.(A) In CLT our emphasis is on achieving Communicative Competence .

10. (B) In Communicative Language Teaching errors are tolerated. The major objective is to learn how to communicated effectively.

