Hindi News

Reet 2021

In General Studies, 'Indian Constitution And Democracy' And 'Government Formation And Functions' Are Big Topics, The Right Solution Is Important For Scoring.

REET 2021 मॉडल टेस्ट पेपर राजनीति विज्ञान: लेवल-II SST में 'भारतीय संविधान' और 'सरकार का गठन' से जुड़े Important हैं ये प्रश्न, जवाब देकर चेक करें कितनी है तैयारी

जयपुर एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दैनिक भास्कर आज अपने मॉडल टेस्ट पेपर की खास सीरीज में ‘रीट लेवल-II में सामान्य अध्ययन विषय में ‘राजनीति विज्ञान’ से आने वाले टॉपिक ‘भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र’, ‘सरकार का गठन व कार्य’ का पेपर लाए हैं। मॉडल पेपर की आंसर की उसी के साथ प्रकाशित करने को लेकर हमें कई सुझाव प्राप्त हुए। इसलिए आज से हम उत्तर कुंजी भी साथ में ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले पेपर रीट लेवल-II में ‘गणित’ के पेपर की उत्तर कुंजी भी दे रहे हैं।

हम रोजाना अलग-अलग विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार करवा रहे हैं। हमने परीक्षा की तैयारी करवाने वाले बेहद क्वालिफाइड, अनुभवी शिक्षकों को छात्रों के साथ जोड़ने के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दैनिक भास्कर ऐप के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स एजुकेशन और परीक्षा के लिए जरूरी टिप्स तो ले ही रहे हैं। साथ ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, राजनीति, शिक्षा, साइंस-टेक्नोलॉजी, हेल्थ और अवेयरनेस, सरकार के निर्णय, मौजूदा हालातों को लेकर ताजा खबरें भी आपको मिल रही हैं। जोकि आपके अपडेट रहने के लिए जरूरी है। अब वक्त है सामान्य अध्ययन में राजनीति विज्ञान से जुड़े प्रश्न पत्र को हल करने का।

REET MODEL TEST PAPER/LEVEL-II/ SST/GEN/STUDIES/POLITICAL SCIENCE

Q1. संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ?

A. अनुच्छेद 75/Article 75

B. अनुच्छेद 61/Article 61

C. अनुच्छेद 74/Article 75

D. अनुच्छेद 52/Article 52

Q2. निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौनसा कथन सही है ?

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

2. राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।

कूट/Code-

A. Only 1 / केवल 1

B. Only 2 / केवल 2

C. Both 1 and 2/दोनों 1 और 2

D. Neither 1 Nor 2/ न तो 1 और न ही 2

Q3. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

1. राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।

2. संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं।

3. राष्ट्रपति पर ‘संविधान का उल्लंघन’ करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

4. अनुच्छेद-54 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है।

Code-

A. 1,2 and 3 / 1, 2 और 3

B. 2, 3 and 4 / 2,3 और 4

C. 1 and 4 / 1 और 4

D. 2 and 3 / 2 और 3

Q 4. निम्न में से कौनसा कथन राष्ट्रपति के संबंध में सही है?

1. राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है।

2. राष्ट्रपति केन्द्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करवाता है।

3. अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है।

4. राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है।

Code-

A. Only 1 and 2 / केवल 1 और 2

B. Only 3/ केवल 3

C. 1, 2 and 4 / 1, 2 और 4

D. All the above / उपयुक्त सभी

Q5. राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है ?

A. अनुच्छेद 356/Article 356

B. अनुच्छेद 352/Article 352

C. अनुच्छेद 360/Article 360

D. अनुच्छेद 365/Article 365

Q6. निम्नलिखित में से संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में कौनसा कथन सही है ?

1. बहुमत प्राप्त दल का शासन

2. निचला सदन का विघटन न होना

Code :-

(A) Only 1 / केवल 1

(B) Only 2 / केवल 2

(C) Both 1 and 2 / दोनों 1 और 2

(D) None of these / इनमें से कोई नहीं

Q7.निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है ?

A. राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है।

B. राष्ट्रपति और सचिव अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यकारिणी सदस्य न ही विधायिका की सदस्यता ग्रहण करते हैं, न सत्र में भाग लेते हैं।

C. राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में मंत्रियों का सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।

D. राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में गैर निर्वाचित सदस्य विभागों के सचिव होते हैं।

Q8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी गई है।

2. मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है ।

नीचे दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें-

A. Only 1 / केवल 1

B. Only 2 / केवल 2

C. Both are correct / दोनों सही हैं।

D. None of these / इनमें से कोई नहीं।

9. सर्वप्रथम मूल अधिकारों को किस देश ने अपने संविधान में स्थान दिया ?

A. Russia / रूस

B. USA / यूएसए

C. France / फ्रांस

D. India / भारत

Q 10. Consider the following statements

1. Fundamental rights can be decreased or reduced by a General Bill

2. Fundamental rights are guaranteed and protected by the Supreme Court.

Select the correct statement from the codes given below-

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. मूल अधिकारों में साधारण विधेयक द्वारा कमी या कटौती की जा सकती है।

2. मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है।

नीचे दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें-

A. Only 1 / केवल 1

B. Only 2 / केवल 2

C. Both are correct / दोनों सही हैं।

D. None of these / इनमें से कोई नहीं।

(BY- G.C JAKHAD, SUBJECT EXPERT )

ANSWER KEY/ उत्तर कुंजी

1. D , 2. A, 3. C , 4. C , 5. A , 6. A ,7. C ,8. C , 9. B , 10. B

REET 2021 मॉडल टेस्ट पेपर:लेवल-II MATHS में कितने प्रश्न कर पाते हैं सॉल्व, लेवल-I गणित की ANSWER KEY है साथ

ANSWER KEY- REET/MODEL TEST PAPER/L-II/ MATHEMATICS

1. D, 2. A, 3. D, 4. C, 5. A, 6. B , 7. C, 8. C, 9. B, 10. B

इस लिंक पर क्लिक कर हमें भेजें आपके सवाल

ये भी पढ़ें...

REET में संस्कृत की तैयारी:श्रीमद् भगवद् गीता मानकर करें याद, शब्द रूप और धातु रूप पर करें फोकस, लेवल 1 और 2 में नहीं ज्यादा अंतर, प्रामाणिक हो पाठ्यसामग्री

REET 2021 साइकोलॉजी टीचिंग मेथड:मॉडल टेस्ट देकर परखें अपने टीचिंग स्किल्स, देखें 'हिन्दी व्याकरण व शिक्षण विधियां' की आंसर की

किसी की शादी अटकी, किसी के लिए REET आखिरी मौका:खुद को साबित करने को तैयार लाखों अभ्यर्थी, घर-परिवार छोड़ तैयारी में जुटे, बोले- अब आगे न बढ़े एग्जाम डेट

REET क्लियर करने का सबसे महत्वपूर्ण टिप्स:आज टीचिंग मेथड से जुड़े सवालों के जवाब पढ़िए, इनको समझ लिया तो 33 हजार शिक्षकों की लिस्ट में हो सकता है आपका नाम

REET अभ्यर्थी अपनाएं तनाव दूर करने के 20 टिप्स:कई स्टूडेंट्स ले रहे मानसिक तनाव, साइकेट्रिस्ट के पास रोज आ रहे केस; एक्सपर्ट से जानें बचने के तरीके