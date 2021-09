REET 2021 ‘मनोविज्ञान-शिक्षण विधियां’ मॉडल टेस्ट पेपर:स्कोर अच्छा करना है तो टीचिंग मेथड पर रखें पूरा फोकस, इन प्रश्नों का जवाब देकर चेक करें कितनी है तैयारी

Hindi News

REET परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दैनिक भास्कर रोजाना नया स्टडी मैटेरियल लेकर आ रहा है। हमने बेहद क्वालिफाइड, अनुभवी शिक्षकों और छात्रों को एक जगह जोड़ने और परीक्षा की तैयारी के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उसकी उपयोगिता इसी बात से समझी जा सकती है, कि दैनिक भास्कर ऐप के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स एजुकेशन और परीक्षा के लिए ज़रूरी टिप्स तो ले ही रहे हैं। साथ ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, राजनीति, शिक्षा, साइंस-टेक्नोलॉजी, हेल्थ और अवेयरनेस, सरकार के निर्णय, मौजूदा हालातों को लेकर ताजा खबरें भी आपको मिल रही हैं। जोकि आपके अपडेट रहने के लिए जरूरी है।

आज हम आपके लिए रीट के LEVEL-I और LEVEL-II में ‘मनोविज्ञान विषय की शिक्षण विधियां’ विषय का पेपर लाए हैं। इस पेपर की उत्तर कुंजी भी हम आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के इस पूरे प्रोग्राम के पीछे की मेहनत के लिए वे शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं,जिनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। अब आप तैयार हो जाइए ‘मनोविज्ञान विषय की शिक्षण विधियां’ विषय का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए।

1. नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः ........... से संबंधित है -

(a) बुद्धि - लब्धि

(b) डिस्लेक्सिया

(c) डिस्ग्राफिया

(d) पठन-अरुचि

2. बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है -

(a) पावलोव

(b) पियाजे

(c) चॉम्सकी

(d) वाइगोत्सकी

3. यह एक दृश्य उपकरण है -

(a) एपिडायस्कोप

(b) रेडियो

(c) टेप रिकॉर्डर

(d) लिंग्वाफोन

4. निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है -

(a) श्रव्य-शिक्षण सामग्री

(b) दृश्य-शिक्षण सामग्री

(c) दृश्य-श्रव्य शिक्षण सामग्री

(d) स्पर्श शिक्षण सामग्री

5. चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है ?

(a) यांत्रिक श्रव्य सामग्री

(b) यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री

(c) यांत्रिक दृश्य सामग्री

(d) इनमें से कोई नहीं

6. निम्नलिखित में से कौनसी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है ?

(a) विभेदीकरण

(b) वैधता

(c) वस्तुनिष्ठता

(d) मितव्ययता

7. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया -

(a) राधाकृष्णन आयोग द्वारा

(b) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा

(c) मुदालियर आयोग द्वारा

(d) इनमें से कोई नहीं

8. उत्तम परीक्षा की विशेषता है -

(a) विश्वसनीयता

(b) वैधता

(c) वस्तुनिष्ठता

(d) उपरोक्त सभी

9. करीकुलम शब्द की उत्त्पत्ति लेटिन भाषा की ‘क्यूरे’ शब्द से हुई है। क्यूरे शब्द का अर्थ है -

(a) मैदान

(b) खेल का मैदान

(c) दौड़ का मैदान

(d) कुश्ती का मैदान

10. उपचारात्मक शिक्षण द्वारा -

(a) अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं।

(b) छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं।

(c) छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं।

(d) कुछ कह नहीं सकते हैं।

TEACHING METHODS IN PSYCHOLOGY/ANSWER KEY

1. b, 2.c, 3. a, 4. c, 5. c, 6. d, 7. b , 8. d, 9. c, 10. c

