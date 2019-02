मेष राशि के लोगों के लिए मंगलवार रहेगा भाग्यवर्धक, कर्क राशि के लोगों को करना पड़ सकता है समझौता, तुला राशि के लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है दिन

रिलिजन डेस्क। मंगलवार, 19 फरवरी आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, ये टैरो कार्ड की मदद से मालूम कर सकते हैं। टैरो रिडर भूमिका कलम से जानिए आपको 19 फरवरी को भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, किन लोगों को सावधान रहना होगा...

मेष - The Wheel of Fortune

मंगलवार आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के अवसर प्राप्त होंगे और निश्चित सफलता मिलेगी। करियर में ऊचाइयां छूने के योग हैं। अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, सावधान रहें। पारिवारिक जीवन मे पुराने बिगड़े रिश्ते सुधारने का समय है।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 1

वृष - Ace of Swords

आप खुद को भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे। जिससे आपके रिश्ते में भी मजबूती आएगी। आप कुछ जगहों पर बहादुर साबित हो सकते हैं। कार्य स्थल पर सफलता मिलेगी। अपने प्रयास सही दिशा में जारी रखें।

लकी कलर - गहरा हरा, लकी नंबर - 8

मिथुन - The Magician

कार्ड के अनुसार मंगलवार आपके लिए शुभ है। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपके सारे काम आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत रखें। जो आपको ओर क्षमतावान बनाएगी। कार्य में कुछ नया बदलवाव कर सकते हैं। जो आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा।

लकी कलर - गोल्डन , लकी नंबर - 1

कर्क - Temperance

कार्ड के अनुसार मंगलवार को कोई बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। जीवन में आपको बैलेंस करना होगा। अपने काम और पारिवारिक जीवन में बेहतर सामंजस्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आज नए प्रयोग से आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन दूसरों के मतों का ध्यान रखें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 8

सिंह - Five of Wands

कार्ड के अनुसार मंगलवार आपके लिए काफी संघर्षमय रहेगा, परिणाम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान कई नए लोगों से मुलाकात होगी। जो जीवन के नए पाठ सिखाएंगे। प्रतियोगिता की भावना ना रखें, अपनों से लड़ाई झगड़े में ना उलझे, साहस बनाय रखें। यह कार्ड की सलाह है।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर – 8

कन्या - Knight of Cups

कार्ड के अनुसार ये मंगलवार आपके लिए प्रेम, मोह्बत से भरा हुआ रहेगा जो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह ऊर्जा आपके कार्य को नई ऊंचाई तो देगी, लेकिन आपके कार्य को थोड़ा प्रभावित भी करेगी। सतर्क रहें। कार्य में और व्यग्तिगत जीवन में कमिटमेंट करने के पहले सोचें, कमिटमेंट ना करना बेहतर हो सकता है।

लकी कलर - गुलाबी, लकी नंबर - 4

तुला - Four of Pentacles

आपको असुरक्षा की भावना परेशान कर सकती है। दिन निराशाजनक हो सकता है। आप अपने आसपास की गैरजरूरी चीजों के प्रति भी आसक्त होंगे। आपका व्यवहार थोड़ा कंजूस व्यक्ति जैसा होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में आप उदार भी होंगे। दुखी मन और दुख लाता है, इसलिए भावों पर काबू रखें।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर - 5

वृश्चिक - Two of Wands

कार्ड के अनुसार मंगलवार आपके लिए जीत लेकर आया है। आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको रोल मॉडल माना जाएगा। आपकी चंचलता के चलते संबंध कमजोर होंगे। साहस और धीरज से कार्य करें। किसी भी काम को करने से पहले उसे समझें, उसके प्रति समर्पित रहें।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 7

धनु - The Emperor

कार्ड के अनुसार मंगलवार को आपके पास कठोर निर्णय लेने का समय है। आपको कोई ठोस नींव रखनी होगी। जो आपके भविष्य के लिए जरूरी साबित हो सकती है। आपको अपने अधिकारों को ठीक से समझते हुए उनका उपयोग करना होगा।

लकी कलर - ग्रे लकी नंबर - 3

मकर - King of Cups

कार्ड के अनुसार मंगलवार को आपको कुछ खास काम की नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिसको आप बखूबी अंजाम देंगे। आप कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। काम को उत्साह के साथ करेंगे। आपकी समझ के दायरे भी बढ़ेंगे। आपके मन में दयालु भाव रहेगा।

लकी कलर - क्रीम, लकी नंबर - 5

कुंभ - Ten of Swords

कार्ड के अनुसार मंगलवार आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। आप अपनों से ही हारा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए अपने आपको शांत रखकर स्थिति का सामना करें। नए कार्य को सावधानी पूर्वक शुरू करें। निराशा मिल सकती है। मन मे हारने जैसा भाव आएगा। इसीलिए इच्छाशक्ति मजबूत रखें।

लकी कलर - हल्का नीला , लकी नंबर - 6

मीन - Eight of Pentacles

कार्ड के अनुसार किसी पुराने काम को बार-बार करने में आपकी रुचि नहीं होगी, लेकिन लंबी सफलता के लिए यह आवश्यक कदम होगा। नई नोकरी के योग हैं। धन संबंधित समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नए अवसरों में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ट्रेडिंग का व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 8