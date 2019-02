मेष राशि के लोग 27 फरवरी को सावधान होकर करें काम, वरना हो सकता है नुकसान, कर्क राशि के लोगों के बिगड़ सकते हैं काम, मकर राशि के लोगों के लिए शुभ रहेगा बुधवार

रिलिजन डेस्क। बुधवार, 27 फरवरी का दिन कुछ लोगों के लिए मुश्किलों के साथ गुजरने वाला है। टैरो कार्ड रीडर भूमिका कमल के अनुसार थोड़ा संभलकर काम करना, बेहतर होगा, वरना नुकसान हो सकता है। जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार...

मेष - Ten of Wands

आपको किसी काम में असफलता मिल सकती है। नुकसान हो सकता है। चिंता न करें, समय के साथ सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। मजबूत इच्छाशक्ति आपको फिर से उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। कोई दर्द हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ने के योग हैं। सावधान रहें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 7

वृष - Page of Pentacles

बुधवार आपके लिए उत्साह से भरा होगा। ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक रहें और नई कार्यशैली आपको नए परिणाम दिलवाएगी। जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आप कोई नया काम भी शुरु कर सकते हैं। अपने आसपास भी लोगों को उत्साहित करेंगे। कार्ड की सलाह है कि अवसर आने पर गरीबों को दान अवश्य करें।

लकी कलर - गुलाबी , लकी नंबर - 1

मिथुन - Five of Pentacles

बुधवार को आप अनिश्चितता और असुरक्षा का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। असुरक्षा आपको अकेलापन महसूस कराएगी, मन को शांत रखें। अपने आसपास के लोगों परिजनों, दोस्तों पर विश्वास रखें। कार्ड की सलाह है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर:-6

कर्क - The Chariot

कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, सब उथल-पुथल सा लगेगा। कार्य को रोकने का मन हो सकता है। जो आपको नहीं करना है। दृढ़ता के साथ काम करें। सफलता प्राप्त होगी। अपने आपको निर्णायक स्थिति में लाएं। कार्ड की सलाह है, अपने आप को सकारात्मक रखें।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 10

सिंह - The Star

कार्ड के अनुसार समय आपके अनुकूल है। भाग्य आपके साथ है। एक बेहतर दिन की शुरुवात कर सकते हैं। आध्यत्मिक कार्यों में रुचि बनेगी, किसी धार्मिक कार्य या आयोजन का मौका मिलेगा। आपके आशावादी होने से आपको परिवार और समाज में सम्मान मिलेगा।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 2

कन्या - The Sun

बुधवार को आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे, अस्तित्व आपके साथ है। जीवन में प्रकाश की ओर जा रहे हैं। सफलता नजदिक है। आपका वैवाहिक जीवन खुश रहेगा। आप काफी संतुष्ट भी रहेंगे। कार्ड की सलाह है, खुश रहिए और अपनों को खुश रखें।

लकी कलर - गोल्डन, लकी नंबर - 10

तुला - Five of Cups

अपनी इच्छाशक्ति मजबूत करें। नुकसान होने के योग हैं, नुकसान का ज्यादा दुख ना मनाएं, भरपाई के पूरे योग हैं। कार्ड की सलाह है कि सावधानी बरतें। शादी संबंधी बाधा से छुटकारा मिल सकता है। अगर पति-पत्नी के रिश्तों में दरार है तो दूर हो सकती हैं।

लकी कलर - पिंक, लकी नंबर - 0

वृश्चिक - Knight of Cups

ये दिन आपके लिए प्रेम से भरा हुआ रहेगा जो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह ऊर्जा आपको सफलता दिलवाएगी। सतर्क रहें। कार्य में और व्यक्तिगत जीवन में कमिटमेंट करने के पहले सोचें, कमिटमेंट ना करना बेहतर हो सकता है। आपके अनुभव के आधार पर निर्णय लेना फायदेमंद साबित हो सकता है।

लकी कलर - गुलाबी, लकी नंबर - 4

धनु - The Empress

किसी महंगी वस्तु की खरीदी हो सकती है। कार्यों में प्रगति होगी। पुराने कार्यों का मुल्यांकन करें और आगे बढ़ाएं। उपलब्धियां हासिल होंगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 5

मकर - Eight of Wands

यात्रा के योग बन सकते हैं, जो कि शुभ रहेगी। नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। बुधवार आपके लिए काफी प्रगतिशील होगा, सफलता निश्चित है। आपके जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 2

कुंभ - Three of Swords

आपको कोई नुकसान हो सकता है, जिसका आपको पहले से अनुमान था, जिसके बारे में आप काफी समय चिंतित थे। मन को शांत रखें, व्यथित नहीं करें। समय के साथ-साथ सब समाधान सा लगेगा। शांत रहने से समस्याओं का समाधान भी आसान हो जाएगा। कार्यों के बिगड़ने के कारण परिवार, रिश्तों में बैलेंस बनाएं रखें, यह कार्ड की सलाह है।

लकी कलर - क्रीम, लकी नंबर - 4

मीन - Queen of Cups

बुधवार को किसी का दिल ना दुखाएं। आप नई ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। कार्ड की सलाह है, खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। कार्य को लेकर आप उत्साहित रहेंगे।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 3