मेष राशि के लोगों को इस सोमवार धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा, सिंह राशि के लोगों को करना होगा कठिन परिश्रम, मकर राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा पाएंगे

रिलिजन डेस्क। महीने का पहला सोमवार कुछ राशियों के बहुत लाभदायक रहने वाला है। इस दिन पुराने कामों पूरे होंगे। जबकि राशियों के लिए सोमवार परेशानियां लेकर आ रहा है। भविष्य जानने की कई विद्याओं में से एक है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से जानिए आपके लिए कैसा रहेगा सप्ताह का पहला दिन सोमवार...

मेष - The High Priestess

आध्यात्मिक रुझान की वजह से आपके लिए सोमवार शुभ रहेगा। कुछ नई सीख मिल सकती है। किसी धार्मिक यात्रा में या कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा।

लकी कलर - गुलाबी, लकी नंबर - 1

वृष - Three of Wands

कार्ड के अनुसार सोमवार को आपके व्यपार में सफल होने के योग हैं, फायदा होगा। बिजनेस लाभदायक रहेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते है तो शुभ समय है। सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती मिलेगी।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 7

मिथुन - The Hermit

कार्ड के अनुसार आपको जागरुक रहना होगा। यह समय है फिर से वापसी करने का। अपनी शक्ति को पहचानना होगा। कोई भी काम करने से पहले सावधनी रखें। निर्णय की स्थिति में विवेक से काम लेना होगा।

लकी कलर - नारंगी, लकी नंबर - 7

कर्क - Two of Swords

कार्ड के अनुसार अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। अनिश्चितता और अनिर्णय की स्थिति का सामना करना होगा। मन शांत रखें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। आपके लिए कार्ड का संदेश है कि अपने दिल की सुनें ओर आगे बढ़ें।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 4

सिंह - Seven of Pentacles

कार्ड के अनुसार सोमवार को आपके पुराने कार्यों के असेसमेंट का समय है। नए प्रयोगों से आपको सीख मिलेगी। अपनी टीम का सहयोग लें। कठिन परिश्रम आपको नए आयाम पर पहुंचाएगा। निवेश से फायदा होगा।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 2

कन्या - Justice

अपने पुराने कार्यों का आंकलन करना होगा। बड़े फैसले लेने से पहले सोचें। किसी भी निर्णायक स्थिति में पहुंचने से पहले सारे पहलुओं का ध्यान रखें। अपने कार्यों को बैलेंस कर के चलें। धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि रखें और अपने से बड़ों का आदर करें।

लकी कलर - बादामी, लकी नंबर - 10

तुला - Nine of Swords

आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, सतर्क रहें। मानसिक तनाव बना रहेगा। अपनों से व्यवहार अच्छा रखें, क्रूरता जैसे भाव आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप अपनों को संदेह की नजर से ना देखें।

लकी कलर - नेवी ब्लू, लकी नंबर - 3

वृश्चिक - Page of Wands

कार्ड के अनुसार आपको प्रकृति से जुड़े काम करने की सलाह है। जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सोमवार को नए अवसर मिलने के भी योग हैं, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे।

लकी कलर - आसमानी, नंबर - 5

धनु - King of Wands

अधिकार पूर्वक निर्णय लेने और काम करने का समय है। कार्य में उत्साह रखें। आपका कार्य के प्रति उत्साह आपको सफलता के करीब लाएगा। आप लीडर के रूप में अपनी टीम से काम करवा सकते हैं। आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 4

मकर - The Hierophant

सोमवार को आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा। बड़ों का और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपनी गलती होने पर, माफी मांगने में बिलकुल भी संकोच न करें।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 3

कुंभ - Ace of Swords

आप खुद को भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे। जिससे आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। आप कुछ जगहों पर साहस से काम लेंगे। कार्य स्थल पर सफलता मिलेगी। अपने प्रयास सही दिशा में जारी रखें।

लकी कलर - गहरा हरा, लकी नंबर - 8

मीन - Judgment

आपके पुराने कार्यों के आंकलन का समय है। प्रकृति के अनुरूप व्यवहार और कार्य करना आपको भविष्य में सफलता दिलाएगा। समय की अनुकूलता का आभास होगा। परिजनों के सहयोग से कोई बड़ा काम हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित मामले इस वर्ष सुलझ सकते हैं। न्याय पक्ष मजबूत होगा।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर - 3