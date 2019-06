Dainik Bhaskar Jun 09, 2019, 03:32 PM IST

सोमवार को मेष राशि के लोगों को होगी थकान, कर्क राशि के लोग शुरू कर सकते हैं नए काम

जीवन मंत्र डेस्क। सोमवार, 10 जून को टैरो कार्ड्स के अनुसार कुछ राशियों के लिए दिन शुभ और सफलता देने वाला रहेगा। जबकि कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहकर काम करेंगे तो बाधाओं से बच सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से जानिए आपके लिए कैसा रहेगा सप्ताह का पहला दिन सोमवार...

मेष - Two of Pentacles

काम की अधिकता आपको थकाएगी, लेकिन कुछ नई जिम्मेदारियों से आपको खुशी होगी, क्योंकि ये आपकी सफलता के नए द्वार खुलने के संकेत हैं।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर - 2

वृष - Knight of Swords

आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में साबित होंगे। भावनात्मक रूप से आप बहुत कठोर रहेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें। व्यापार में अच्छे योग है।

लकी कलर:- फिरोजी,लकी नंबर:- 7

मिथुन - Ten of Wands

आप जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ महसूस करेंगे। सोमवार को हारा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन मन छोटा ना करें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 7

कर्क - Ace of Wands

आपको नया उत्त्साह और प्रेरणा मिलेगी। ऊर्जा के संचार से मन खुश होगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए सोमवार एकदम सही दिन है।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 5

सिंह - The Emperor

कठोर निर्णय लेने का समय है, आपको अपने अधिकारों को ठीक से समझते हुए उनका उपयोग करना होगा।

लकी कलर - ग्रे, लकी नंबर - 9

कन्या - Page of Pentacles

रचनात्मकता और नई कार्यशैली आपको नए परिणाम दिलवाएगी, जिससे मन प्रसन्नता से भरा रहेगा और आप सोमवार नए कार्य भी शुरू कर सकते हैं।

लकी कलर - हरा, नंबर - 4

तुला - Nine of Cups

सोमवार आपकी ख्वाहिशें पूरी होने का दिन है। लम्बे समय अटकने वाले लंबित कार्य भी सोमवार को पूरे हो सकते हैं, अपने प्रयास जारी रखें।

लकी कलर - सफ़ेद, लकी नंबर - 9

वृश्चिक - Six of Swords

सोमवार को यात्रा के योग हैं, आप किसी कार्य करने के बाद सुकून से बैठने के बारे में सोचेंगे, लेकिन नया काम आपके सामने होगा।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 6

धनु - Four of Swords

दिन की शुरुआत में आलस्य की वजह से कुछ न करने का मन होगा। जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। लेन-देन में सावधानी रखें। पुराने मित्रों से भेट होगी। निवेश में लाभ के योग है।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर - 10

मकर - Eight of Cups

सोमवार को आपको निराशा का अनुभव होगा। आप परिस्थितियों से ऊब महसूस करेंगे और स्थान छोड़कर जाने का मन होगा। मन शांत रखें।

लकी कलर – ग्रे, लकी नंबर - 9

कुंभ - The Empress

किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदी हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य होगा। सोमवार को आपके लिए नए अवसर की प्राप्ति के योग बन रहे है।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर - 5

मीन - Judgment

पुराने कार्यों के आंकलन का दिन है सोमवार। प्रकृति के अनुरूप व्यवहार और कार्य करना आपको भविष्य में सफलता दिलाएगा।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर - 3