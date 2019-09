मेष राशि के लोग 16 सितंबर को समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, कर्क राशि के लोगों के रिश्ते में बढ़ सकता है तनाव

Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 04:14 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। टैरो कार्ड्स भी भविष्य बताने की प्रचलित विद्या है। इस विद्या में कार्ड्स की मदद से भविष्य और स्वभाव से जुड़ी बातें मालूम की जाती हैं। टैरो कार्ड रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के कैसा रहेगा 16 सितंबर का दिन यानी सोमवार...

मेष - The Chariot

आप अभी सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आसानी से उन समस्याओं के समाधान पा सकते हैं, जिनके बारे में अन्य लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी गहरी सोच और प्राथमिकता तय करने की क्षमता के कारण ये संभव हो पाएगा।

करियर - आपके पास असाधारण संगठनात्मक क्षमता है, जो सोमवार को सामने आ सकती है। आपकी लीडरशिप के गुणों की सराहना हो सकती है।

लव - रिश्तों में आज आप काफी मैच्योरिटी के साथ परिस्थितियों को हेंडल कर सकेंगे। आपसे विपरीत लिंग वाले आकर्षित हो सकते हैं।

हेल्थ - आप एनर्जी से भरे रहेंगे। हेल्थ सकारात्मक रहेगी।

वृषभ - Eight of Wands

आपके दिन का विषय आत्मनिर्भरता रहेगा। आप खुद पर ध्यान देंगे और खुद के लिए समय भी निकालेंगे। दिन आपको अपनी पुरानी बातों को याद दिला सकता है। जिससे आपका स्वभाव मिलाजुला रह सकता है।

करियर - आपके सबसे महत्वपूर्ण निर्णय केवल आपके द्वारा ही किए जाते हैं और केवल आप ही उन निर्णयों के परिणाम भुगतते हैं। इसलिए, अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं पर ध्यान दें और अपनी स्वाभाविक वृत्ति पर भरोसा करें।

लव - जितना समय और ध्यान आप अपने दोस्तों और परिवार पर देते हैं, उतना ही खुद के लिए समय निकालने की जरूरत होगी।

हेल्थ - किसी तरह की थकान और तनाव आपको परेशान कर सकता है। सावधान रहें।

मिथुन - The Emperor

दोस्तों के साथ बिताने और मौज-मस्ती करने का बहुत अच्छा दिन है। आराम करने के बारे में भी सोचें। अपने आप को फिर से ऊर्जावान बनाने, अपने विचारों को व्यक्त करने और नया काम करने के लिए अच्छा दिन है।

करियर - करियर और बिजनेस में दिन सामान्य रहेगा। काम का दबाव कम रहेगा। जिम्मेदारियों से राहत मिल सकती है।

लव - अपने प्रेमी या परिवार के साथ वक्त बिताने के बारे में सोच सकते हैं। रिश्तों में कुछ ताजगी का अनुभव होगा।

हेल्थ - सेहत के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे।

कर्क - Seven of Wands

आपको जीवन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोमवार को आप चिंता से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, ये समय यह बीत जाएगा।

करियर - आप करियर की असुरक्षा की अस्थाई अवधि में हैं, लेकिन आप जल्द ही फिर से स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे।

लव - रिश्तों में थोड़े तनाव का समय है। आपको अपने लोगों के लिए समय निकालना चाहिए।

हेल्थ - सोमवार को आप खुद को थोड़ा कमजोर और थका हुआ महसूस करेंगे। आराम करें।

सिंह - Three of Cups

अपनी बात को स्पष्टता के साथ दूसरों के सामने रखने का दिन है। अक्सर आप दूसरों की बातों में बह जाते हैं। अपने मत पर स्थिर नहीं रह पाते। आसपास के लोगों से थोड़ा संभलकर रहें, हो सकता है आपके साथ कोई धोखा हो जाए।

करियर - आप अपनी लीडरशिप से परेशान रह सकते हैं। आप जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो आपके लिए वैसा प्रयास नहीं कर पाएंगे, जैसा आपको उम्मीद थी।

लव - रिश्तों के मामले में आपको अपने दिल की आवाज के साथ चलना चाहिए। इससे आप गलतफहमी और परेशानियों से बच जाएंगे।

हेल्थ - सेहत के लिहाज से दिन सामान्य ही रहेगा।

कन्या - The Fool

सोमवार को आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा का दिन है। आपको पूर्व में किए गए कामों के परिणामों को लेकर चिंता रह सकती है। स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी रह सकती है। अपने आपको नियंत्रित करने का समय है।

करियर - आपको थोड़ा कूटनीति और चतुरता के साथ काम करना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी ऐसा ना करें जो अनुचित हो।

लव - प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है। आपका रुखा व्यवहार आपके साथी को थोड़ा परेशान कर सकता है।

हेल्थ - अधिक मेहनत और तनाव के कारण आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। दिन सेहत के लिए सामान्य रहेगा।

तुला - The Hermit

सोमवार को आप दोस्तों की संगति का आनंद लेंगे। यह खुद को रिचार्ज करने, आराम करने और फिर से जीवंत करने का एक शानदार दिन है। दिन आने वाले लंबे समय तक के लिए यादगार रहने वाला हो सकता है।

करियर - जॉब में आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। यह समय है जब आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाएंगे।

लव - दिन आपकी दोस्ती और प्यार के बंधन और मजबूत बनाएगा। आप रिश्तों में नई गर्माहट को महसूस करेंगे।

हेल्थ - सेहत के मोर्चे पर भी आपको काफी राहत और ऊर्जा मिलेगी।

वृश्चिक - Ten of Pentacles

सोमवार को बाधाओं की वजह से थोड़ा निराश महसूस करेंगे। इन चीजों से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी।

करियर - ये दिन आपको महसूस करा सकता है कि करियर में एक ठहराव सा आ गया है। आप भी इस तरह की अड़चनों से बचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।

लव - प्रेम संबंधों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा। साथी का सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।

हेल्थ - खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह कार्ड द्वारा दी जा रही है।

धनु - Two of Swords

नया दिन आपको नई ऊर्जा देने वाला रहेगा। यात्रा और खरीदारी के योग के ओर कार्ड संकेत कर रहे हैं। ये वो दिन है जब आपके लिए सारी चीजों में आपसी रिश्ते और दोस्ती का महत्व ज्यादा रहेगा।

करियर - जॉब और बिजनेस के लिए दिन सामान्य रहेगा। चीजें धीमी गति से आगे बढ़ेंगी और आपको किसी तरह की परेशानी इसमें नहीं होगी।

लव - आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता गर्म और मैत्रीपूर्ण रहेगा। आपने अपने रिश्ते पर कड़ी मेहनत की है और बस इसे उसी तरह बनाए रखने की जरूरत है।

हेल्थ - सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है।

मकर - Four of Cups

दूर स्थान से आपको मिलने वाली सभी खबरें अनुकूल नहीं हो सकती हैं। अपने आप से शांत, समय, उद्देश्य और बेहतर आत्मविश्वास पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे।

करियर - आपकी पुरानी व्यापारिक यात्राओं के परिणाम का दिन हो सकता है। इसका परिणाम वैसा नहीं रहेगा, जैसा आपने पहले उम्मीद की होगी।

लव - रिश्तों के लिए गंभीरता दिखाने का समय है। अपने प्रिय के साथ कहीं जाने की योजना बन सकती है।

हेल्थ - सेहत के लिए दिन मिलाजुला हो सकता है। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा।

कुंभ - Wheel of Fortune

दोस्तों और परिवार के साथ आप बहुत खुशियां मनाएंगे। आप शहर में घूमने जाएंगे या किसी अवसर पर साथ जाएंगे। करीबी दोस्तों के साथ छोटी यात्रा के लिए जाने के लिए सोमवार बहुत अच्छा है।

करियर - करियर में आज आप काम में तनाव कम महसूस करेंगे। कुछ जिम्मेदारियों से आपको थोड़े समय के लिए राहत मिल सकती है।

लव - सोमवार परिवार के लिए और बहुत करीबी दोस्तों के लिए अद्भुत होगा और उन यादों को जन्म देगा, जिन्हें आप भविष्य के लिए संजो कर रखेंगे।

हेल्थ - हेल्थ के लिए दिन सामान्य है। कुछ एलर्जी वाली चीजों से बचने की सलाह दी जाती है।

मीन - The Star

ये सोमवार घरेलू हलचल से भरा रहेगा। इस समय आपके घर में किसी आयोजन की तैयारी हो सकती है। विदेश से आने वाले मेहमानों के आने की पूरी संभावना होगी और लगातार पार्टी का मूड आपके घर को खुशनुमा बनाए रखेगा।

करियर - साथियों के साथ मिलकर किसी टारगेट को पूरा करने और उसे एंजाय करने का योग है। टीमवर्क से सफलता का योग है।

लव - अपने लोगों के साथ समय गुजरेगा। किसी प्रिय या खास व्यक्ति से मुलाकात आपका दिन बना सकती है।

हेल्थ - काम के तनाव से खुद को मुक्त रखने की कोशिश करें।