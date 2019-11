20 नवंबर को वृष राशि के लोग जल्दबाजी न करें, वरना नुकसान हो सकता है, सिंह राशि के लोग अपनी क्षमता पर संदेह न करें

Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 04:01 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। ज्योतिष की प्रचलित विद्याओं में से एक है टैरो कार्ड्स। इस विद्या के अनुसार बुधवार, 20 नवंबर को मेष राशि के लोगों को लापरवाही से बचना होगा। वृष राशि के लोग जल्दबाजी से बचें और सिंह राशि के लोग अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। टैरो रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार, 20 नवंबर का दिन...

मेष - The Magician

आज लापरवाही से बचें, वरना पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अपना काम और अपनी जिम्मेदारियों को न टालें। परिस्थिति को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपना काम पूरे फोकस से करते रहें। आज कोई लापरवाही न करें। अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें। कुछ समय से चला आ रहा काम आज संपन्न हो सकता है। धैर्य की आवश्यकता है।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयास करते रहें। अभी आराम का समय नहीं है।

लव: प्रियजनों के साथ आज बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यदि किसी रोग से जोझ रहे हैं तो थोड़े और प्रयास करने की आवश्यकता है, जल्द ही रोग से निजात मिलेगा।

वृष - Page of Cups

काम में मन नहीं लगेगा। अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें, नहीं तो हाथ में आया हुआ कोई अवसर खो देंगे। यदि किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है, उसमें और विलंब हो। जल्दबाजी न करें, वरना नुकसान हो सकता है। हर काम अपनी गति से अपने समय से ही संपन्न होगा। कार्य के क्षेत्र में नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी। धैर्य और सहनशीलता इस समय बनाए रखना होगा।

करियर: किसी भी काम की जल्दबाजी न करें। जिस काम को जब संपन्न होना है, वह तभी होगा, केवल अपने प्रयास करते रहें।

लव: पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से रिश्तों में सुधार आएगा और मूड स्विंग भी नियंत्रित होंगे।

हेल्थ: अपनी सेहत का स्वयं इलाज न करें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अल्टरनेटिव चिकित्सा से लाभ होगा।

मिथुन - The Tower

यह बदलाव का समय है। कुछ अप्रत्याशित करें, जिससे आपके मन को खुशी मिले, लेकिन ध्यान रहे ऐसा न हो कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसके लिए आपको पछताना पड़े। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और किसी की बात के कारण इतना प्रभावित न हों कि आपके आत्मविश्वास में कमी हो। अपने आप को हर परिस्थिति में संयमित बनाए रखें। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

करियर: कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। जिसका आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे।

लव: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। याद रखें अपने रिश्तों में आपका आत्मसम्मान बना रहे।

हेल्थ: स्वास्थ्य को लेकर चिंतित न रहें, मन में शांति और संतुष्टि की भावना बनाए रखें, सेहत अच्छी रहेगी।

कर्क - Temperance

किसी भी काम को इतना गंभीरता से न लें कि वह बोझ बन जाए। अगर कोई परेशानी बनी हुई है तो अपना दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें, परेशानी अवसर में बदल जाएगी। परिस्थिति इतनी बुरी नहीं, जितना आपके भय के कारण आपको प्रतीत हो रही है। अपने विचारों और सोच को सकारात्मक बनाए रखें। पारिवारिक मेलजोल के लिए अच्छा दिन है।

करियर: कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं न करें। काम अपनी गति से चल रहा है और समय से समाप्त हो जाएगा।

लव: प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में यदि गहराई बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को व्यक्त करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपनी सेहत के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जल्द ही फल मिलेगा।

सिंह - Nine of Swords

अपनी क्षमता पर संदेह न करें। आपमें कोई कमी नहीं है। अपनी भावनाओं को खुल कर व्यक्त करें। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अपने आप में धीरज रखें और अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें। आज कोई भी बात सोच समझ कर ही बोलें, ताकि आपकी बात से अनजाने में किसी को चोट न पहुंचे। काम-काज में वृद्धि के आसार हैं, लेकिन किसी भी निर्णय को लेकर अड़ियल न रहें। रिश्तों के मामले में आज किस्मत साथ देगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

करियर: बॉस या सहकर्मियों की निंदा को अपने दिल से न लगाएं।

लव: रिश्तों में गहराई के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है। अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान दें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पीठ दर्द और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो आज यह ज्यादा परेशान कर सकते हैं।

कन्या - The Fool

अपने लिए रोज की दिनचर्या में थोड़ा समय अवश्य निकालें। रचनात्मक विचार दिमाग में आएंगे, इन्हें उचित दिशा प्रदान करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ-साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मौका दें। धैर्य और संयम से काम लें। धन लाभ के योग हैं। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। केवल अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें।

करियर: अपना व्यापार या व्यवसाय आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें।

तुला - The Empress

आज आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति उभर कर आ सकती है, जिसका आपने सोचा नहीं था। हो सकता है यह किसी परेशानी के रूप में हो, लेकिन इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको इसमें निहित लाभ समझ आएंगे। आज आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपने जीवन में अपने अलावा दूसरों की भलाई करने में भी लगाएं।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो लाभकारी रहेगा।

लव: प्रेमी के साथ शांति पूर्वक व्यवहार करें। यदि आप प्यार की तलाश में हैं तो जल्द ही आपके जीवन में आपके सोल मेट का आगमन होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। घरेलू इलाज से लाभ होगा।

वृश्चिक - Judgement

यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह जांच करके ही कोई निर्णय लें। किसी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा। जिससे आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मन में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं जिस कारण आपके काम में फोकस की कमी है। किसी की बात को दिल पर न लगाएं, अपने आप पर भरोसा रखें।

करियर: किसी की निंदा से प्रभावित न हों, आपकी योग्यता और मेहनत में कोई कमी नहीं है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।

लव: जब तक रिश्तों में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक उनमें गहराई भी नहीं आएगी। रिश्ते में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलें।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने-पीने और व्यायाम में कोई लापरवाही न करें।

धनु - The Tower

आज का दिन उन्नति के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। किसी जरूरी काम की शुरुआत कुछ धीमी रहेगी, आज ऊर्जा की कमी हो सकती है। आज के दिन यात्रा कम करने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी हो सकती है। किसी की भी सलाह मानने से पहले यह अवश्य देख लें कि वह सलाह आपके लिए कितनी कारगर है। दूसरों की राय को इतना महत्व न दें कि अपनी पहचान ही खो जाए।

करियर: कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें, आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है।

लव: घर के फैसलों में किसी बाहर वाले की सलाह को बहुत महत्व न दें, नहीं तो परेशानी हो सकती है।

हेल्थ: तनाव से बचें। मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे।

मकर - Page of Wands

यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुनें। आज अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो ये जल्द ही हल हो जाएंगी। असमंजस की स्थिति हो सकती है। बिना गहन सोच-विचार के कोई निर्णय न लें। किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से सलाह करें।

करियर: आज काम में मन नहीं लगेगा। करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य लें। कोई भी निर्णय आज अपने आप न लें, नहीं तो गलती हो सकती है। किसी से परामर्श करें।

लव: प्रियजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। परेशान होने की बजाय किसी अच्छे गुरु या काउंसलर से मिलें, इससे लाभ होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य में आज परेशानी हो सकती है। सेहत संबंधी लक्षणों को अनदेखा न करें, वरना यह और बिगड़ सकते हैं।

कुंभ - Eight of Cups

आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो पाएंगे, जिस कारण आपकी मान-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। उनकी ओर भी ध्यान दें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके अच्छे गहरे संबंध बनेंगे।

करियर: आज काम में आपका फोकस बहुत सुंदर बना हुआ है। बॉस और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी।

लव: यदि किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो अपने जीवन में उसके लिए समय निकालें। अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का प्रयास करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुराने रोग से मुक्ति मिलने के आसार हैं। अपने इलाज और अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें।

मीन - Two of Swords

निजी रिश्तों में कोई दिखावा न करें। लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें। प्रोफेशन में आज कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन निजी जीवन में आपकी भावनात्मकता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते हैं। आज अपने आप के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और अपनी देखभाल करें। जितना समय आप अपने आप को देंगे, उतना ही शांत महसूस करेंगे।

करियर: किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपना बोझ न बढाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। उतना ही काम लें, जितना आप आसानी से कर सकते हैं।

लव: रिश्तों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन और आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कोई शारीरिक व्यायाम जैसे योग भी अवश्य करें।