नई दिल्ली. श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल दो दिन मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी आरंभ हो चुकी हैं। माहौल कृष्णमय हो चुका है। कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा त्योहार जब मुरलीधर के भक्त अपने प्रियजनों को संदेश भेजते हैं। उनकी खुशहाली और कान्हा के आर्शीवाद की कामना करते हैं। इंटरनेट के इस युग में आप एसएमएस, ईमेल या किसी अन्य जरिए से अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। यहां हम आपको Krishna Janmashtami message हिंदी और इंग्लिश में दे रहे हैं। आप इन्हें अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों या मित्रों को भेज सकते हैं।

हिंदी में...

1) नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी शुभ हो।

2) हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

3) हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुभ और मंगलमय जन्माष्टमी।

4) राधा की भक्ति, मधुर मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और ब्रज की गोपियों का रास। आइए मिलके बनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खास।

5) गोकुल में उनका निवास, करते हैं गोपियों के संग रास, देवकी और यशोदा हैं जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। जन्माष्टमी मंगलदायक हो।

इंग्लिश में...

- Wish you very happy shri krishan janmastami 2018

- have you ever try to understand that what did Radhe Krishna mean. if not lets speak Radhe Krishna Very Slowly...have you heard the change... its RAH DE KRISHNA....it sound and Means Give Me Direction happy shri krishna janmashtami 2018

- Krishna represents love, wisdom, intellect... happy shri krishna janmashtami 2018

- Whatever happened was good, What’s happening is going well, Whatever will happen will also be good, Do not worry for the future so Live in the present.....happy shri krishna janmashtami 2018