मेष राशि के लोगों के लिए 15 नवंबर को परिस्थितयां पक्ष की नहीं रहेंगी, सिंह राशि के लोगों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है

Dainik Bhaskar Nov 14, 2019, 06:05 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। टैरो कार्ड्स ज्योतिष की प्रचलित विद्याओं में से एक है। इस विद्या में कार्ड्स की मदद से भविष्य और स्वभाव से जुड़ी बातें बताई जाती हैं। टैरो कार्ड रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार, 15 नवंबर का दिन...

मेष - The Tower

आज परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि आपको कोई परेशानी हो। व्यर्थ चिंताओं में दिन खराब न करें। अपनी ऊर्जा और आइडियाज को उचित दिशा में लगाएं। पुरानी बातों को सोचने से कोई लाभ नहीं। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि वर्तमान में ही भविष्य का निर्माण होता है।

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घबराएं नहीं, जल्दी ही परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी।

लव: प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। बीती बातों को याद करके अपने वर्तमान के रिश्तों को खराब न होने दें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तनाव से बचें। मौसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। अपना ध्यान रखें।

वृष - The Hermit

किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर कोई चुनाव करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा कठिन होगा। यह निर्णय आपके आने वाले समय और स्थितियों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। यह ध्यान रखें कि आपका निर्णय और आपकी सोच नजदीकी फायदे की बजाय लंबे समय तक के फायदे की होनी चाहिए। आज किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारों को काफी प्रभावित करेगा। अपने आप में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है और अपने भावों को नियंत्रण में रखने का भी प्रयास करें।

करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या बॉस से किसी बात पर अनबन हो सकती है। अपना मन खराब न करें, व्यर्थ की बहस में न पड़ें।

लव: यदि प्यार की तलाश में हैं तो जीवन में नए रोमांटिक रिश्ते का आगमन हो सकता है। निजी जीं में जल्द ही खुशियां प्राप्त होंगी।

हेल्थ: स्वास्थय सामान्य रहेगा रहेगा। गर्दन या गले संबंधित कोई परेशानी

हो सकती है।

मिथुन - Nine of Pentacles

आज रचनात्मक ऊर्जा की अधिकता रहेगी। इसे उचित दिशा प्रदान करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ-साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मौका दें। धैर्य और संयम से काम लें। धन लाभ के योग हैं। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस से प्रशंसा मिलेगी और सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अपना व्यापार या व्यवसाय आरम्भ करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने को मिलेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें।

कर्क - The Fool

अपनी तुलना किसी ओर से न करें। यह या तो आपमें अहं की वृद्धि करेगा या आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें अद्वितीय होता है। अपनी तुलना औरों से करेंगे तो आज आपका फोकस खराब होगा और इसका असर आपके काम और निजी जिन्दगी पर पड़ेगा। अपने कौशल को पहचान कर, उसका उपयोग करें, उसे बढायें और अपनी कमियों को जानकार उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

करियर: काम में आपका फोकस अच्छा बना हुआ है, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। अपने विचारों में स्थिरता लाने का प्रयास करें।

लव: रिश्तों में गहराई के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को खुल कर व्यक्त करें। अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान दें।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिंताओं से बचें। किसी भी रोग के लक्षण को अनदेखा न करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

सिंह - Three of Wands

आज तनाव बना रह सकता है। परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। नुकसानदेह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें। दूसरों के विचारों और बातों से इतना प्रभावित न हों कि आपकी सेहत पर बुरा असर हो। पिछले समय से चली आ रही परेशानी का हल जल्दी ही मिल जाएगा। पूजा पाठ, इबादत या मेडिटेशन नियमित रूप से करें।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने विचार खुल कर व्यक्त करें। आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आसार हैं। इस अवसर को जाने न दें। इसके लिए प्रयास करें। अपनी सोच को अड़ियल न बनाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है।

लव: रिश्तों में अपने प्रियजनों का महत्व समझें। उनकी जरूरतों को नजरंदाज न करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो उससे निजात पाने के लिए मेहनत करते रहें, थोड़ा समय और लगेगा।

कन्या - Seven of Swords

प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने का प्रयास करें। आपके जीवन में उन्नति के कई अवसर मिलेंगे। किसी भी बात की जल्दबाजी न करें। पुराने समय से चली आ रही परेशानियों का हल मिलेगा। अपने मन में समर्पण का भाव बनाए रखें। पूजा-पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि नियमित रूप से नहीं कर सकते है तो अपने जीवन में संयम से जीने का प्रयास करें। इससे आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव और उन्नति होगी। आपकी आध्यात्मिक प्रगति का भी मार्ग खुलेगा।

करियर: यह एक बहुत ही अच्छे समय का आरंभ है, भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बनाएं और उन्हें कारगर करने के प्रयास आरंभ करें।

लव: प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़े से प्रयास से किसी पुराने रोग से जल्द ही निजात मिलेगी।

तुला - Justice

आज अपने मन की बात अवश्य व्यक्त करें। आपके विचार सही दिशा में जा रहे हैं। कमी केवल आपके आत्मविश्वास में है। उसे संभाल लेंगे तो आसानी से सफलता मिलेगी। दूसरों से अपने आइडियाज के बारे में विचार विमर्श करें, लेकिन अपने विचारों को भी महत्व दें। अपने आपको किसी से कम न समझें। आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, अनुभव के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा।

करियर: किसी बड़े की सलाह से ही कोई नया काम आरंभ करें। आज नए व्यापार का प्रस्ताव आ सकता है।

लव: प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको उनसे पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको स्वावलंबी भी होना चाहिए।

हेल्थ: यदि किसी रोग से परेशान हैं तो उससे निजात के लिए तनाव कम करें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह करें।

वृश्चिक - The Hierophant

दिन सामान्य रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच-विचार कर लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने में भलाई है। यदि किसी बात से परेशान हैं तो उसे शेयर करें, ऐसा करने से आपको कोई कमजोर नहीं समझेगा। अपनी परेशानी व्यक्त करना शक्ति का सूचक है। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की सफलता आप ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अपने कौशल से सबका भला करें, उसे अपने तक सीमित न रखें।

करियर: यदि कार्यक्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने अहं भाव को त्याग कर अपना कौशल दूसरों को भी सिखाएं।

लव: अपने काम में इतना मग्न न हो जाएं कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय न निकाल पाएं। निजी और व्यवसायी जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो उसका उपचार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी करें।

धनु - The Star

आज आपमें रचनात्मक ऊर्जा की अधिकता रहेगी। इसे उचित दिशा में अवश्य लगाएं। आज किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि लेखन, चित्रकारी, डांस, कुकिंग इत्यादि। इससे आपके मन में संतोष की भावना बढ़ेगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आपके काम में भी फोकस बढ़ेगा और काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आज किसी प्रकार से दान जरूर करें।

करियर: आज कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा। काम का फल मिलेगा, लेकिन आपके फोकस में कुछ कमी हो सकती है, अपने मूड स्विंग नियंत्रण में रखें।

लव: प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्राकृतिक वातावरण में जाने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है।

हेल्थ: यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो शारीरिक चिकित्सा के साथ अपने मन और भावनाओं पर भी ध्यान दें। उनका उपचार कर लेने से शारीरिक उपचार में सहायता मिलेगी।

मकर - The Devil

परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, आपकी मेहनत और विश्वास से आप उसमें भी निहित वरदान ढूंढ सकते हैं। आपके चारों ओर निहित आशीर्वाद और वरदान पहचानें, आपको बहुत से सुंदर अवसर मिल रहे हैं जीवन में उन्नति के लिए, उन्हें जाने न दें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और अपने लिए काम करें। अपने अस्तित्व की पहचान बनाएं।

करियर: आज काम में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है। जिससे आप सभी परेशानियां हल कर पाएंगे।

लव: अविवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी सेहत संबंधी लक्षण को अनदेखा न करें।

कुंभ - Eight of Swords

यदि अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वह काम करें, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। आज थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालें और अपने आने वाले जीवन की राह और लक्ष्य का निर्धारण करें। दैवीय कृपा से आपको बहुत कुछ मिला है, अपने कौशल से दूसरों का मार्गदर्शन करें, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आप क्षमता रखते हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को निभाएं। जब तक इससे दूर भागते रहेंगे, तब तक जीवन में असंतोष की भावना बनी रहेगी।

करियर: आज काम में मन नहीं लगेगा। अपना फोकस बनाए रखें।

लव: परिजनों के साथ आज बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

हेल्थ: अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने प्रयास करते रहें। रेकी, हीलिंग, चक्र हीलिंग आदि चिकित्साओं से लाभ होगा।

मीन - Four of Pentacles

आज आपमें ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा जिस कारण मन में उदासी सी महसूस हो सकती है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, अच्छा या बुरा कुछ भी स्थायी नहीं है। लोगों और वस्तुओं से अपने आप को वियुक्त करें। आज का दिन अपने इष्ट देव को याद करें और उनकी अर्चना अवश्य करें।

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं जो की आपके भले के लिए हैं। इनके कारण परेशान न हों।

लव: प्रियजन के साथ यदि तनाव बना है तो यह और बहुत प्रयास के बाद भी यह सुलझ नहीं रहा तो यह रिश्ते के समापन का भी संकेत हो सकता है।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्द ही निजात मिलेगा। अच्छी दिन चर्या का पालन अवश्य करें।