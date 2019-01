गाय का बछड़ा जंगल में एक गड्ढे में गिर गया, उसके मालिक ने कई कोशिशें कीं लेकिन नहीं निकाल सका तो वो गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे वहीं दफनाने लगा, तभी हुआ चमत्कार और बछड़ा बच गया

Motivational story in hindi with Moral inspirational story of a Farmer and his cow

रिलिजन डेस्क. किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वो अपनी गाय और उसके बछड़े को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी रास्ते में एक गड्ढे में गाय का बछड़ा फिसल कर गिर गया। गड्ढा थोड़ा गहरा था। किसान उसमें कूदकर उसे उठाकर नहीं ला सकता था। वो घबराया। परेशानी में अलग-अलग कोशिशें करने लगा। कभी वो कमर तक गड्ढे में झुककर बछड़े को पकड़ने की कोशिश करता तो कभी रस्सी का फंदा बनाकर उसे बांधने की कोशिश करता।

काफी समय बीत गया। दिन भी धीरे-धीरे ढलने लगा। किसान की बेचैनी और बढ़ गई। वो ये सोचने लगा कि बछड़ा नहीं निकला तो गड्ढे में ही मर जाएगा। उसे निकालना असंभव सा दिख रहा है। किसी भी तरह उसे निकालने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही है। और अगर वो ज्यादा देर जंगल में रुका रहा था तो जंगली जानवरों का डर भी रहेगा। कहीं, बछड़े को बचाने के चक्कर में उसे खुद की और गाय की जान ना गंवानी पड़ जाए।

ये सोचकर किसान के हाथ-पैर ढीले पड़ने लगे। उसने सोचा कि बछड़े का मरना तो तय ही दिख रहा है, क्यों ना इसी गड्ढे में इसे जिंदा ही दफना दिया जाए ताकि कोई जानवर उसे मारकर खा ना सके। इस तरह उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से हो जाएगा। किसान ने ये सोचकर आसपास पड़े मिट्टी और पत्थर गड्ढे में डालना शुरू कर दिए। काफी मिट्टी डालने से बछड़े पर मिट्टी जमने लगी और वो मिट्टी झाड़ते हुए थोड़ा ऊपर आ गया। किसान को तरकीब मिल गई। उसने ज्यादा तेजी से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू की और बछड़ा भी मिट्टी झाड़ते हुए ऊपर आता गया। इस तरह गड्ढा भर गया और बछड़ा अपने आप बाहर आ गया। किसान खुशी-खुशी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया।

कहानी से सीख (Moral of Story)

कभी किसी भी परिस्थिति में मुसीबतों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। कई बार हल उसी जगह होता है, जहां आप हार मान कर बैठ जाते हैं।