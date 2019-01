एक ऐसा आदमी था, सुबह जो उसका चेहरा देख ले, उसे दिनभर खाना नहीं मिलता, राजा ने भी उसे आजमाया और फिर फांसी की सजा दी, फांसी से पहले उसने राजा को भिजवाया एक संदेश, और बच गई उसकी जान

Motivational story with moral. Story of king and a cleaver person.

रिलिजन डेस्क. किसी राज्य में माणिक नाम का व्यक्ति रहता था जो अपनी एक खास बात के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके बारे में पूरे शहर में ये बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिनभर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनहूस मानकर उससे बचने की कोशिश करते। लेकिन, माणिक बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था। इसलिए, लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था।

ये बात फैलते-फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई ये सच है कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिनभर खाना नसीब नहीं होता? मंत्री ने कहा नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है, लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष माणिक को देते हैं। माणिक चतुर और बुद्धिमान इंसान है। हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए।

लेकिन, राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितना दम है। उन्होंने माणिक को अपने महल में बुलवाया। उसकी खूब खातिरदारी की। रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा माणिक से मिलने पहुंचा। उससे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। राजा को यकीन हो गया कि माणिक वाकई मनहूस है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ।

राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा माणिक को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो जाने कितने लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। माणिक घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक माणिक को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है?

माणिक ने कहा मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है ये मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दें। सैनिकों ने पूछा कैसा संदेश देना है महाराज को। माणिक ने कहा आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनहूस हूं, जो सुबह-सुबह मेरा मुंह देख ले, उसको दिनभर खाना नहीं मिलता लेकिन मुझसे ज्यादा मनहूस तो महाराज हैं, मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है।

सैनिकों ने राजा को माणिक का ये संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माणिक की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित किया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया।

कहानी की सीख (Moral of Story)

मुसीबत में भी अगर शांत दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के तानों और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें।