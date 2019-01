बारिश हो रही थी और जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े थे चार लोग, कड़कड़ाती बिजली बार उस पेड़ तक आकर लौट रही थी, चारों ने सोचा हम में से किसी एक की आई है मौत और निकाला एक उपाय

motivational stroy about destiny and unity how we can defeat death

रिलिजन डेस्क. कहानी (Story) एक गांव की है। उस समय लोग एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के सिलसिले में जाया करते थे। ऐसे ही एक गांव से तीन नौजवान और एक बूढ़ा आदमी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल था। जंगल पार करते समय अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों युवकों और बूढ़े आदमी ने एक पेड़ का आश्रय लिया। तभी अचानक कुछ आश्चर्यजनक घटना होने लगी।

जिस पेड़ के नीचे चारों खड़े थे, उस तक बार बार आसमान से बिजली गिरती लेकिन लौट जाती। चारों ने काफी देर तक ये होता देखते रहे। तभी एक युवक बोला कि शायद हम में से किसी एक की मृत्यु निकट आ गई है। इसलिए, बार-बार बिजली गिर रही है लेकिन हम तक नहीं पहुंच रही है। हो सकता है, किसी एक पर ही गिरना है, लेकिन तीन लोगों को असमय मारना नहीं चाहती इसलिए लौट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद वाकई बिजली इसी पेड़ पर गिर जाए और हम चारों मारे जाएं।

दूसरे युवक ने कहा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तभी बूढ़ा आदमी बोला, अगर तीन लोगों के कारण किसी एक की जान बच रही है तो हमें साथ ही रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्या पता शायद इससे उसकी जान बच जाए जिस पर ये बिजली गिरने वाली है। हमें इसी पेड़ के नीचे खड़े रहना चाहिए। तभी फिर बिजली पेड़ तक आई और पेड़ की एक टहनी उससे जलकर टूट कर गिर गई।

पहला युवक फिर बोला, देखो ऐसा भी हो सकता है कि हम चारों साथ रहें और थोड़ी देर बाद बिजली इसी पेड़ को गिरा दे, और तीन लोग बेमौत ही मारे जाएं। हमें अलग हो जाना चाहिए। बूढे आदमी ने फिर विरोध किया लेकिन उसकी नहीं चली। चारों ने तय किया कि एक-एक करके हर आदमी सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होगा, जिस पर बिजली गिरनी होगी, वहां गिर जाएगी। चारों डरते-डरते इससे सहमत हो गए।

एक-एक करके तीनों नौजवान सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर खड़े हुए लेकिन बिजली हर बार बिना गिरे लौट गई। तीनों युवकों ने बूढे की तरफ देखा। वो डर के मारे कांप रहा था। सबने उससे कहा, बाबा देखो मौत तो तुम्हारी आई थी। हम जबरन तुम्हारे साथ मारे जाते। अब तुम्हारी बारी है तुम जाओ सामने वाले पेड़ के नीचे। बूढा आदमी घबराया हुआ, सबसे अंतिम विदा लेकर सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और बिजली गिरने का इंतजार करने लगा। तभी जोरदार बिजली कड़की और उस पेड़ पर गिरी, जिसके नीचे तीनों युवक खड़े थे। पेड़ जल गया और बिजली के कारण तीनों युवक भी वहीं मारे गए। बूढ़ा आदमी देखता रह गया।

कहानी से सीख (Moral of Story)

हमेशा एक साथ रहने से बड़ी मुसीबतों को टाला जा सकता है। अगर साथ रहने से किसी परेशानी से बच रहे हैं तो जबरन अलग होकर मुसीबत को न्यौता देना समझदारी नहीं है।