4 मार्च को मेष के लोग जो काम करेंगे, उससे भविष्य में लाभ हो सकता है, वृषभ राशि के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं

Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 04:25 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क. टैरो कार्ड्स के अनुसार बुधवार को मेष राशि के लोग जरूरी निर्णय ले सकते हैं। जबकि वृषभ राशि के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। टैरो रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए बुधवार, 4 मार्च का दिन कैसा रहने वाला है...मेष - Six of Pentaclesदिन कुछ अकस्मात बदलाव या घटनाओं भरा हो सकता है। यदि किसी प्रकार का निर्णय लेने कि सोच रहे हैं तो यह उसके लिए उचित समय है। आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर कोई कदम उठाना पड़ेगा। शुरुआत में इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। नए लोगों से मुलाकात होने के आसार हैं, जिनके साथ नए रिश्तों का आरंभ होगा।करियर: कार्य क्षेत्र में आज नौकरी मिलने के आसार हैं। यदि यह आपके क्षेत्र से भिन्न हो तो भी इससे बिना सोचे विचारे जाने न दें।लव: परिवारजनों के साथ समय बिताने को मिलेगा। जिन रिश्तों में बहुत परेशानी आ रही है, उनसे आगे बढ़ जाने ही समझदारी है।हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत में सुधार होगा। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो जल्द ही निजात मिलेगा।वृष - Five of Wandsदिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। किसी बात की चिंता करने की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास करें। सब कुछ जानते बूझते हुए चुप न रहें नहीं तो इससे आपका और आपके प्रियजनों का नुकसान हो सकता है। आज निजी जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी से सलाह अवश्य करें। आज अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें।करियर: नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू में अपने आत्मविश्वास में कमी न होने दें।लव: प्रियजनों से अपनी बात व्यक्त करने से न कतराएं। यदि परिवार में किसी की बात से आप खुश नहीं हैं तो उनसे बात अवश्य करें नहीं तो रिश्तों में कडवाहट बढती जाएगी।हेल्थ: अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने भावों और विचारों को खुल कर व्यक्त करें। उन्हें जितना दबाएंगे उतना ही वे रोग का कारण बनेंगे।मिथुन - Two of Swordsपुराने रुके हुए काम बनेंगे। आज का फलदायक रहेगा। किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आज बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बाटें। आपकी सलाह से लाभ होगा। आज मेडिटेशन या पूजा पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं। सीखने सिखाने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।करियर: कार्यक्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ उन पर कदम उठाएं।लव: परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई भी निर्णय किसी बड़े की सलाह से लेंगे तो भविष्य में सबके लिए अच्छा रहेगा।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज मेडिटेशन या पूजा पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं।कर्क - Six of Swordsआपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और अध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने की बजाय उसे समय के साथ संभालने का मौका दें।करियर: काम में अपना फोकस बनाए रखें। व्यर्थ की गॉसिप में न पड़ें, वरना आपको गलत समझा जा सकता है।लव: पुरानी बातों को याद कर आज दुख मनाने में अपना समय बर्बाद न करें। जो बीत गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वर्तमान में जीने का प्रयास करें।हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें। चिंता किसी भी चीज का हल नहीं है। कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है।सिंह - The Emperorभविष्य के लिए आज कोई योजना न बनाएं, नहीं तो बाद में उसमें बहुत फेरबदल करने पड़ सकते हैं। आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर न लें न ही उसके कारण अपने अहं को बढ़ने दें नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख लेंगे तो भविष्य में कई और गलतियों से बच सकते हैं।करियरः कामकाज के लिहाज से दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धनलाभ और सफलता मिलने के योग हैं।लव: प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। आज अपना स्वभाव अड़ियल न रखें, अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।हेल्थ: आज स्फटिक क्रिस्टल धारण करने से लाभ होगा।कन्या - The Sunपरिस्थिति में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्द ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें। काम में पूरा फोकस बनाए रखें। व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा। इसका पूरा फायदा उठाएं। परिस्थिति में अपने आपको स्थिर बनाए रखें।करियर: कार्यक्षेत्र में आपके आस पास नकारात्मकता नहीं हुई है, लेकिन आपका फोकस अच्छा बना हुआ है, जिससे आपके काम सफलतापूर्वक हो जाएंगे। मन में शांति और स्थिरता बनाए रखें।लव: आज रिश्तों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें।हेल्थ: अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, नहीं तो बदलते मौसम में रोग परेशान करेंगे।तुला - Knight of Cupsजीवन और कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, इनका भरपूर लाभ उठाएं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, लेकिन स्थिरता आने में थोड़ा समय और लगेगा। यदि कोई प्रोजेक्ट आरंभ कर रहे हैं तो संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। एक समय में एक ही काम करें पूरे फोकस के साथ, जल्द ही सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं।करियर: किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। काम को पूरे फोकस के साथ करें।लव: प्रियजनों के साथ आज कुछ अच्छे पल बिताने को मिलेंगे। विवाह के लिए ज्यादा टाल मटोल न करें।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कोई रोग परेशान कर सकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने का प्रयास करें।वृश्चिक - Deathदिन सामाजिक मेलजोल में व्यतीत होगा। जान पहचान बढेगी जो की आपके लिए लाभकारी रहेगी। आज आपमें ऊर्जा की कमी नहीं है, इसे उचित दिशा में लगायेंगे तो लाभ होगा। आज अपने लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें। जीवन में स्थिरता के लिए अपने विचारों में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। उतना ही काम करें जितनी शरीर की क्षमता हो।करियर: धन लाभ के योग हैं। आज किसी नए काम के लिए नींव रखने के लिए अच्छा दिन है।लव: विवाह संबंधी निर्णय लेने के लिए आज का दिन शुभ है। कार्य बिना विघ्न संपन्न हो सकते हैं।हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी अच्छी सेहत के लिए की हुई मेहनत फल लाएगी।धनु - The Hierophantकाम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। उनकी ओर भी ध्यान दें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके अच्छे गहरे सम्बन्ध बनेंगे।करियर: आज काम में आपका फोकस बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन सफलता के लिए थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। अपनी रचनात्मक ऊर्जा ओ उचित दिशा दें।लव: बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ही सफलता मिलेगी। यदि किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो अपने जीवन में उसके लिए समय निकालें। अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का प्रयास करें।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुराने रोग से मुक्ति मलने के आसार हैं। अपने इलाज और अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें।मकर - Eight of Swordsआज का दिन दिलचस्प रहेगा। काफी समय से चली आ रही परेशानियों का हल मिलेगा। इसके चलते रिश्तों और कार्यक्षेत्र में मच बदलाव हो सकते हैं, जो की शुरुआत में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके लिए एक नए और अच्छे समय के आरंभ का प्रतीक है। इस बदलाव का दिल खोलकर स्वागत करें।करियर: आज आपको काम का कोई नया अवसर या आइडिया मिलेगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र की दिशा बदल सकती है।लव: किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव होती है, अपने आप की समझ। आप अपने साथ जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेंगे।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रोग से जूझ रहे हैं तो उसके लिए किए जा रहे प्रयास जल्द ही फलदायक होंगे।कुंभ - Four of Cupsआज का दिन आपके लिए बहुत से विकल्प लाएगा। यदि जीवन में ऐसी स्थिति आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है तो निर्णय वह लें जो आपके दिल से हो न कि दिमाग से, सामाजिक रीतियों को ध्यान में रखकर नहीं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो आज इस दिशा में कदम अवश्य उठाएं।करियर: यदि कोई नया काम करना चाहते हैं तो आज उसके लिए अच्छा दिन है। किसी और की सलाह या मंज़ूरी के लिए इंतज़ार न करें, वह करें जो आपको उचित लगे।लव: रिश्तों से संबंधित किसी मामले में अपनी सलाह और सोच से चलें। किसी और की राय का इंतजार न करें।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रोग से निजात के लिए अपने प्रयास करते रहें, जल्द ही सफलता मिलेगी। अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें।मीन - Page of Swordsबातों को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। आज जीवन में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, इससे पीछे न हटें। आज का दिन रोमांचकारी भी हो सकता है। अपने पुराने अनुभवों के अनुसार यदि सभी निर्णय लेंगे तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। रिस्क लें, आज लाभ होगा। नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा। इन सब गतिविधियों में अपना ध्यान रखना न भूलें।करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव आ सकता है, जिसके कारण आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है।लव: रिश्तों में किसी छोटी सी बात पर झगडा हो सकता है। कभी-कभी बातों को अनदेखा करना बेहतर होता है शांति बनाए रखने के लिए।हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्द ही निजात मिलेगी। अपने प्रयास करते रहें।