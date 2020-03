9 मार्च को मेष राशि के लोगों का अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, वृष राशि के लोगों को सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी

Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 04:02 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क. टैरो कार्ड्स के मुताबिक सोमवार, 9 मार्च को मेष राशि के लोगों को व्यापार में लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि के लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है। टैरो रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सोमवार, 9 मार्च का दिन...मेष - Nine of Cupsसोमवार को कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं जो आपको लंबे समय तक लाभ भी देंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आज आपका कोई पुराना अटका हुआ कोई पैसा या आर्डर आज मिल सकता है। किसी परिचित या मित्र की मदद से आपको बिजनेस का बड़ा मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर दिन आपके फेवर का है, कार्ड्स की सलाह है कि आप इस दिन को जाया ना करें। मौके का पूरा लाभ लें।करियर- आज आपको करियर में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, किसी मामले में नए लोगों से आपको सहायता भी मिल सकती है।लव - आपको प्रेमी या जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा, आपके करियर की ग्रोथ में वे सहायक भूमिका निभा सकते हैं।हेल्थ - आपको चोट लगने की आशंका रह सकती है। भारी कामों में सावधानी रखें।वृषभ - Four of Swordsआज आपके लिए अपनी योग्यता और पुरुषार्थ दिखाने का दिन है। आपकी मेहनत का आपको पूरा परिणाम मिल सकता है। लेकिन, दिन आपके लिए कुछ मामलों में निराशा देने वाला भी रह सकता है। आपको अन्य कामों को साइडलाइन करते हुए अपने मूल काम पर फोकस करना पड़ सकता है। आपकी सकारात्मक सोच और प्रयासों का आपको पूरा परिणाम मिलेगा। किसी भी मामले में पीछे ना रहें, ये कार्ड्स की सलाह है।करियर- आज आप पर जॉब में काफी दबाव रह सकता है। काम का बोझ रहेगा और जिम्मेदारियां भी ज्यादा मिल सकती हैं।लव - आज आपकी जीवनसाथी के साथ किसी विषय पर बहस हो सकती है।हेल्थ - सर्दी-खांसी का असर हो सकता है। गले के इंफेक्शन को हल्के में ना लें।मिथुन - Strengthआज आपको दूसरों से काफी सहयोग और समर्थन मिल सकता है। इससे आप खुद को काफी मजबूत स्थिति में पाएंगे। आपको कुछ लोगों से शिकायतें भी सुनने को मिल सकती हैं, उनका समाधान भी करें। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों की सलाह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। अपने काम में आज इस बात को शामिल रखेंगे तो कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं, साथ ही आपको सरलता से कुछ मामलों में समाधान मिल सकता है।करियर- आपको अपनी टीम से पूरा सहयोग मिल सकता है। लक्ष्य हासिल करने में आप समर्थ रहेंगे।लव - आज आप संबंधों में थोड़ी निराशा का अनुभव कर सकते हैं। इससे आप उदास रह सकते हैं।हेल्थ - आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। आपको नींद ना आने की शिकायत भी हो सकती है।कर्क - The Starआज आप अपने क्षेक्ष में काफी सफल रह सकते हैं। आपकी कार्यशैली दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम भी कर सकती है। आज सितारे आपके फेवर में रहने वाले हैं। इससे आपको लोगों को इम्प्रेस करने में काफी मदद मिल सकती है। आज का दिन किसी छोटी यात्रा का भी है। परिवार या मित्रों के साथ आप आज कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आज आपको प्रसिद्धि और पुरस्कार दोनों मिलने के योग बन रहे हैं।करियर - प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदे का हो सकता है। पुराने कोई प्रोजेक्ट क्लियर हो सकते हैं।लव - जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है।हेल्थ - सेहत काफी अच्छी रहेगी। पुराने रोगों में भी आराम हो सकता है।सिंह - The Foolआज का दिन आपके लिए अपनी टीम के काम पर पूरी नजर रखने का है। अगर आप किसी समूह के साथ काम करते हैं, या साझेदारी व्यवसाय में हैं तो आपके लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको किसी मामले में कोई तकनीकी समस्या को सुलझाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी मामले में तेजी से कोई फैसला ना लें, गंभीरता से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाएं, ये आपके काम के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है।करियर - आज आपको करियर के मामले में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। टीम का सहयोग कम मिलेगा।लव - अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा विपरीत है।हेल्थ - आपको कमर के दर्द से परेशानी हो सकती है। सतर्क रहें।कन्या - Knight of Wandsआज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित लाभ कमाने वाला हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलकर आप वो सफलता हासिल कर सकते हैं, जो आप लंबे समय से अपने लिए सोच रहे हैं। आज कई चीजों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी दिन काफी अच्छा रहने वाला है। वो लोग जो लंबे समय से एक रिश्ते में हैं, वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। समय आपके अनुकूल है।करियर- आज होटल व्यवसाय वालों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन कपड़े के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय सकारात्मक होगा।लव - आप अपने समय में से कुछ समय जीवनसाथी के साथ घूमने के लिए निकाल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा।हेल्थ - आज आपको गले या सांस संबंधी कोई समस्या हो सकती है।तुला - Four of Pentaclesआज का दिन आपके लिए अपनी इंवेस्टमेंट स्ट्रैटजी को फिर से रिवाइव करने का है। आप अपने पुराने तरीकों और सोच में थोड़ा बदलाव करने पर सोच सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलने के योग हैं। आपको अपने आसपास के लोगों या कुछ परिचितों से इसके बारे में संकेत मिल सकता है। आज आपको धन लाभ के अवसर भी काफी अच्छे मिल सकते हैं। इस दिन का उपयोग आपको अपनी पूंजी बढ़ाने या पूंजी को सुरक्षित करने में बिताने की सलाह कार्ड्स दे रहे हैं।करियर- अगर आप धातु में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा।लव - आज रिश्तों में आपके कमिटमेंट को लेकर सवाल उठ सकते हैं। गलतफहमी होने के संकेत बन रहे हैं।हेल्थ - कफ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी चीज से एलर्जी है तो उससे सावधान रहें।वृश्चिक - Temperanceआज आपका व्यवहार काफी संतुलित और गंभीर रह सकता है। आप लोगों से संभल कर बात करेंगे और अपने काम पर ज्यादा फोकस करेंगे। आपका ये तरीका आपको ज्यादा जल्दी और बेहतर सफलता दिला सकता है। किसी व्यक्ति के साथ आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है। किसी भी मामले में आपको गुस्से में या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। चीजों को सही होने के लिए आप उन्हें समय दें। इससे आपको कुछ चीजों का समाधान स्वतः मिल सकता है।करियर- शेयर ट्रेडिंग के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। जॉब वालों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है।लव - आपका साथी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में आपके लिए मददगार हो सकता है।हेल्थ - आपको तनाव के कारण अनिद्रा जैसी परेशानी हो सकती है।धनु - The Emperorआज आप अपने क्षेत्र में काफी सफल रह सकते हैं। आपको उन सभी मामलों में समाधान मिल सकता है, जिनके कारण आप काफी समय से उलझन में थे। आज लोग आपकी सलाह को मानेंगे, साथ ही उस पर अमल भी करेंगे। आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा। आज कुछ लोग आपकी बातों का गलत अर्थ लगा सकते हैं, इससे विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको वाहन चलाने और खेल के मैदान में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, एक छोटी चोट लगने की आशंका है।करियर- अगर साझेदारी बिजनेस में हैं तो आपको आज थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है।लव - आज आप प्रेम विवाह के लिए परिवार से बात कर सकते हैं। आपको सफलता मिल सकती है।हेल्थ - आपको घुटनों में कुछ समस्या हो सकती है। ध्यान रखें, संभलकर चलें।मकर - The Hermitआज आप अपने लिए कुछ समय निकालेंगे और उन बिंदुओं पर विचार करेंगे, जो आपके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आपके लिए आज का दिन अपने भविष्य की योजना को लेकर आगे बढ़ने का है। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने किसी खास मित्र या सलाहकार से इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी लाभप्रद रह सकता है, ऐसा कार्ड्स का संकेत है।करियर- आज आपको किसी नए जॉब का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस के लिए समय सामान्य रहेगा।लव- आपको अपने परिवार से काफी सहयोग और प्रेरणा मिल सकती है।हेल्थ - आज दांतों या दाढ़ में कोई परेशानी आपको थोड़ा विचलित कर सकती है।कुंभ - Nine of Coinsआज आपको कई मामलों में भाग्य का साथ मिल सकता है। कुछ लोग आपको अपनी सफलता का श्रेय भी देंगे और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा भी करेंगे। कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। अगर कोई बड़ा प्रस्ताव आपको मिल रहा है तो बिना देर किए इसे अपना लें। इससे आपके भविष्य की कई आशंकाओं का समाधान हो सकता है। आपको अपने लोगों के करियर में भी मदद करनी पड़ सकती हैं।करियर- कोई बड़ा काम आपके हाथ आ सकता। इस मौके को लपकें, ये आपकी तरक्की के लिए जरूरी है।लव - अपने साथी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें उनका सहायक होना अच्छा रहेगा।हेल्थ - आपको मौसमी बीमारियों से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है।मीन - Two of Pentalclesआज का दिन मिलजुल कर काम करने के लिए बहुत भाग्यशाली है। आपको पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं। इन्हें आप आपसी सहमति और कागजी खानापूर्ति के बाद शुरू कर सकते हैं। लोग आपसे जुड़ने के लिए काफी उत्साह दिखाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अपने परिजनों या प्रियजनों की अनदेखी ना करें, ये आपके संबंधों की मधुरता के लिए काफी आवश्यक है।करियर - नए उद्यम को लेकर आपका साथी बहुत उत्साही है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों इस पर सहमत हैं।लव - अपने साथी को वह प्यार और देखभाल दें, जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्हें आपसे इसकी अपेक्षा रहेगी।हेल्थ - हेल्दी भोजन करें, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।