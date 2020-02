Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 01:52 PM IST

भोपाल. संसद में वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 पेश करते हुए 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है। ये पांच स्थल हैं राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा और आदिचनल्लूर। इन पांचों स्थलों पर ऑन-साइट म्यूजियम बनाए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को इन जगहों का महत्व मालूम हो सकेगा। जानिए पांचों जगहों से जुड़ी खास बातें...

Finance Minister Nirmala Sitharaman: 5 archaeological sites to be developed as iconic sites with on-site museums -Rakhigarhi, Hastinapur, Shivsagar, Dholavira and Adichanallur pic.twitter.com/9wl9wk9WXW