Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 07:01 PM IST

रिलिजन डेस्क. शुक्रवार, 11 जनवरी 2019 का दिन 12 में से 9 राशियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इन राशियों के लिए कई तरह से सफलता और फायदे के योग बन रहे हैं। सिर्फ 3 राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहना पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और शुभ फल देने वाला दिन, वृष राशि वालों के लिए प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा दिन, मिथुन राशि वालों के लिए किसी नई शुरुआत का दिन। आपके लिए कैसा रहेगा शुक्रवार जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से।



मेष - Ten of Pentacles

टीम वर्क ओर जिम्मेदारियों से भरा दिन ,जो आपको शुभ फल देकर जाएगा। लोगों की मदद करें, आपको सुकून की अनुभूति होगी। धन की समस्या से समाधान मिलने के योग हैं। अगर नई प्रॉपर्टी ख़रीदने का विचार है, तो आज का दिन शुभ है आपके लिए।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 5

वृष - Seven of Wands

आज के दिन आप कठिन प्रतियोगिता से गुजर सकते हैं, परंतु आप उसमें सफल होंगे। सफलता आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगी। मन से आप साहसी होंगे। आपकी कोशिश कभी खाली नहीं जाएगी, इसलिए कार्ड की सलाह है आप प्रयत्न करते रहें। सफलता आपके आसपास घूम रही है।

लकी कलर - नारंगी, लकी नंबर - 9

मिथुन - Six of Swords

आज यात्रा के योग है। व्यापार, करियर, परिवार किसी भी जगह नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। आप कार्य को लेके काफी सामंजस्य में रहेंगे। किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद सुकून से बैठने के बारे में सोचेंगे, लेकिन काम आपके सामने होगा।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर – 6



कर्क - The Hanged Man

आज आपके अंदर समर्पण के भाव होंगे। आपके विचार उदार प्रकृति के होंगे। अपने सहयोगी से बच कर रहें, इनसे विवाद होने के कारण मानसिक अशांति रहेगी। कार्य मे कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। बदलाव आपके लिए शुभ संकेत साबित होंगे। अपने आप को उदासी से दूर रखें।

लकी कलर - हल्का हरा, लकी नंबर - 8



सिंह - King of Pentacles

आज के दिन आपका पूरा व्यवहार एक परिपक्व व्यक्ति की तरह होगा। आपके अपने आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आप पूरी तरह से उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। जिससे आपके रिश्तों में काफी सुधार होगा। सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। आज आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 3



कन्या - The Fool

आज आपको जीवन के नए आयाम का अनुभव होगा। नया करने की संभावना के योग हैं। रचनात्मकता और संवेदनशीलता के चलते आप मन से बहुत खुश होंगे। अपने विचारों पर जोर डालिये, आपके विचार आपको नया आयाम दे सकते हैं।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर - 9



तुला - King of Swords

आज आप हर प्रकार की समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। आपके निर्णय माने जाएंगे। घर,कार्यालय सभी जगह आपका प्रभाव नियंत्रणकारी साबित होगा। आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। आप उनके लिए सहायक साबित होंगे। भरोसे में वृद्धि होगी।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 3



वृश्चिक - Two of Cups

आज जीवन साथी के योग है। प्रेमी के साथ नजदीकियां बढ़ने से आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे ओर यह संबंध आपके जीवन मे खुशियो का कारण बनेंगे। मांगलिक कार्य के अवसर हैं। आप नए रिश्ते बना सकते हैं, नए संबंध आपके जीवन मे ख़ुशियों के साथ सफलता लेकर आएंगे। संबंध के प्रति आपके अंदर सहयोग का भाव ज्यादा रहेगा।

लकी कलर - क्रीम , लकी नंबर - 2



धनु - Four of Wands

आज का दिन आपके लिए बहुत ही प्रगतिशील होगा। व्यापार, करियर में आपको नया मुकाम हासिल होगा। पुराने कार्यों का पुनः मूल्यांकन करने का समय है। कार्यों में कमी होने से आप असंतुष्ट होंगे परंतु चिंता ना करें, सफलता जरूर प्राप्त होगी।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 2



मकर - Page of Swords

आज का दिन आपके लिए रचनात्मक से भरा होगा। नए आइडिया ओर उसको करने की ऊर्जा से आप भरे हुए होंगे। कुछ नया करने में सफलता मिल सकती है, आप कोशिश करते रहें।

लकी कलर - बैंगनी, लकी नंबर - 4



कुम्भ - Nine of Cups

आज आपकी ख्वाहिशें पूरी होने के योग हैं। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आप प्रयासों को जारी रखें। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, अगर उसके प्रति जगरुक रहें।

लकी कलर - सफ़ेद, लकी नंबर - 9



मीन - The Moon

आज के दिन आपको मन की बेचैनी और अधिक भावनात्मक विचार घेरेंगे। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें, अपने आप को नकारात्मक विचारों में ना घेरे। रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है। कार्यों को सावधानीपूर्वक करें, त्रुटि होने से आपको काम के प्रति नकारात्मक विचार आएंगे। किसी का अपमान ना करें। रिश्ते सुधार कर रखें, यह कार्ड की सलाह है।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 10