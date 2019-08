Dainik Bhaskar Aug 10, 2019, 12:01 AM IST

जीवन मंत्र डेस्क. आज का पंचांग, 10 अगस्त शनिवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से इंद्र नाम का योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। जिससे मुसल नाम का अशुभ योग बन रहा है। इसके अलावा आप कोई काम करने की साेच रहे हैं तो यहां देखकर आज के राहुकाल के बारे में जान सकते हैं। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आज राहुकाल 09:26 AM से 11:03 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज शुभ काम करने के लिए अभीजित मुहूर्त 11:42 AM से 12:22 PM तक रहेगा।