Dainik Bhaskar Mar 11, 2019, 06:41 AM IST

रिलिजन डेस्क. आज का पंचांग, 11 मार्च रविवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से इंद्र और वैधृति नाम के योग बन रहे हैं। वहीं भरणी नक्षत्र के कारण चर नाम का एक शुभ योग और रहेगा। आज आप कोई शुभ काम करने की साेच रहे हैं तो इससे पहले यहां देखकर आप शुभ-अशुभ समय के बारे में जान सकते हैं। आज राहुकाल 08:10 AM से 09:38 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज शुभ काम करने के लिए 11:40 AM से 12:20 PM अभीजित मुहूर्त नहीं रहेगा।