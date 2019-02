Dainik Bhaskar Feb 18, 2019, 06:31 AM IST

आज का पंचांग, 18 फरवरी सोमवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से सौभाग्य नाम का शुभ योग बन रहा है। वहीं पुष्य नक्षत्र के कारण धाता नाम का एक और शुभ योग भी रहेगा। इनके अलावा आज सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है। आज आप कोई शुभ काम करने की साेच रहे हैं तो इससे पहले यहां देखकर आप शुभ-अशुभ समय के बारे में जान सकते हैं। आज राहुकाल 08:31 AM से 09:51 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज अभीजित मुहूर्त 11:45 AM से 12:20 PM तक रहेगा।