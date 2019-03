Dainik Bhaskar Mar 23, 2019, 06:30 AM IST

रिलिजन डेस्क. आज का पंचांग, 23 मार्च शनिवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से व्यघात नाम का शुभ योग बन रहा है। वहीं स्वाती नक्षत्र के कारण सिद्धि नाम का एक शुभ योग भी बन रहा है। इसके अलावा आज तिथि, वार और नक्षत्र मिलकर सर्वार्थसिद्धि नाम का शुभ योग भी बना रहे हैं। आप कोई शुभ काम करने की साेच रहे हैं तो इससे पहले यहां देखकर आप शुभ-अशुभ समय के बारे में जान सकते हैं। आज राहुकाल 09:29 AM से 11:02 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज शुभ काम करने के लिए अभीजित मुहूर्त 11:42 AM से 12:22 PM तक रहेगा।