Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 09:05 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क. आज का पंचांग, 4 नवंबर सोमवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से गंड नाम का योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहेगा। जिससे सिद्धि नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा आप कोई काम करने की साेच रहे हैं तो यहां देखकर आज के राहुकाल के बारे में जान सकते हैं। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आज राहुकाल 08:00 AM से 09:22 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं अाज शुभ काम करने के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:42 AM से 12:22 PM तक रहेगा।