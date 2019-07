Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 01:18 AM IST

जीवन मंत्र डेस्क. आज का पंचांग, 6 जुलाई शनिवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से सिद्धि नाम का शुभ योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहेगा। जिससे पद्म नाम का एक शुभ योग और बन रहा है। वहीं आप कोई काम करने की साेच रहे हैं तो यहां देखकर आज के राहुकाल के बारे में जान सकते हैं। आज राहुकाल 09:15 AM से 10:56 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज शुभ काम करने के लिए अभीजित मुहूर्त 11:42 AM से 12:20 PM तक रहेगा।

सूर्योदय 05:24 AM सूर्यास्त 19:17 PM चन्द्रोदय 09:22 AM चन्द्रास्त 22:39 PM पक्ष शुक्लपक्ष तिथि चतुर्थी नक्षत्र मघा सूर्य राशि मिथुन चंद्र राशि सिंह राशि में राहुकाल 09:15 AM से 10:56 AM तक (राहुकाल में कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है) अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:20 PM तक उत्तरायण द्रिक ऋतु वर्षा वैदिक अयन दक्षिणायण वैदिक ऋतु वर्षा