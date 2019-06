Dainik Bhaskar Jun 08, 2019, 06:51 AM IST

जीवन मंत्र डेस्क. आज का पंचांग, 8 जून शनिवार को सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से व्यघात नाम का योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा। जिससे मानस नाम का एक शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा आप कोई काम करने की साेच रहे हैं तो यहां देखकर आज के राहुकाल के बारे में जान सकते हैं। आज राहुकाल 08:56 AM से 10:39 AM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वहीं आज शुभ काम करने के लिए अभीजित मुहूर्त 11:42 AM से 12:22 PM तक रहेगा।