मेष राशि के लोग परेशानियों का सामना करेंगे, कन्या राशि के लोगों को मिलेगी सफलता

Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 02:46 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। मंगलवार, 25 जून को कुछ लोगों के लिए लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है। मेष राशि के लोगों के करियर में बदलाव के योग हैं और वृष राशि के लोगों को मंगलवार को सफलता मिल सकती है। टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से जानिए आपके लिए मंगलवार, 25 जून का दिन कैसा रहने वाला है…

मेष / Aries - Death

अनचाहा बदलाव होने से आपको सब खत्म सा लगेगा। सोमवार को अपने भाग्य को ना आजमाएं। परेशानियां बढ़ सकती हैं।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 3

वृष / Taurus - The Sun

जीवन में प्रकाश की ओर जा रहे हैं, सोमवार का कार्ड बता रहा है कि परंपरावादी रास्तों को छोड़कर आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे।

लकी कलर - गोल्डन, लकी नंबर - 10

मिथुन / Gemini - Eight of Wands

यात्रा के योग बनेंगे जो कि शुभ रहेंगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 9

कर्क / Cancer - King of Swords

सोमवार को घर और कार्यालय सभी जगह आपका प्रभाव नियंत्रणकारी होगा। आप समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। आपके निर्णय माने जाएंगे।

लकी कलर - लाल , लकी नंबर- 2

सिंह / Leo - The Devil

सोमवार को आप अपने आसपास के रिश्तों और चीजों में बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, असुरक्षा की भावना से कुछ नकारात्मकता रहेगी।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर - 8

कन्या / Virgo - Ace of Pentacles

सोमवार का दिन साधन संपन्न और खुशियों में बीतेगा। आपको रिश्तों में ताजगी का अनुभव होगा। इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।

लकी कलर - पिला, लकी नंबर - 4

तुला / Libra - Seven of Cups

सोमवार को कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है, ऐसी उम्मीद रहेगी। किसी भी परिणाम में हकीकत से दूर ना होना, आपके लिए फायदेमंद होगा।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर - 5

वृश्चिक / Scorpio - Five of Swords

आपको सोमवार बहुत कठिनाइयों के साथ गुजरना होगा। मन क्रोधित रहेगा, कार्ड के अनुसार इसका मुख्य कारण किसी अपने करीबी से धोखा खाना है।

लकी कलर - महरून, लकी नंबर - 6

धनु / Sagittarius - Ten of Cups

सोमवार को पुराने बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं। रिश्तों में सुधार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों के प्रति आपका लगाव ज्यादा रहेगा।

लकी कलर - महरून, लकी नंबर - 5

मकर / Capricorn - Six of Wands

आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आपको प्रमोशन या किसी बड़ी डील की सूचना मिल सकती है।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 6

कुंभ / Aquarius - Queen of Pentacles

आत्मविश्वास और रचनात्मकता से भरा दिन होगा। सोमवार को नए कार्य शुरू कर सकते हैं, रिश्तों में भी सुधार होगा।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 8

मीन / Pisces - Three of Pentacles

टीम वर्क से आपको उत्त्साह और ऊर्जा मिलेगी। जल्द ही नए कार्य की योजनाओं पर भी काम शुरू हो जाएगा।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर - 1