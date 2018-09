मिथुन राशि के लोगों को नए काम में मिलेगी सफलता, कर्क राशि के लिए नकारात्मक हो सकता है दिन, मकर राशि के लोगों के बढ़ेंगे खर्चे

रिलिजन डेस्क। मेष से लेकर तक के लिए मंगलवार, 25 का दिन कैसा रहेगा, ये टैरो कार्ड्स की मदद से जान सकते हैं। टैरो रीडर भूमिका कलम के अनुसार जानिए आपके लिए कैसा रहेगा सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार...

मेष - Seven of Pentacles

आज अपने पुराने कार्यों के असेसमेंट का दिन है। किसी नए प्रयोग से आपको सीख मिलेगी। अपनी टीम का सहयोग लें।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 2

वृषभ - King of Wands

अधिकार पूर्वक निर्णय लेने और काम करने का समय है। किसी भी बात में पीछे ना रहें। सफलता मिलेगी।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 4

मिथुन - Temperance

कॉम्बिनेशन और कोम्प्रोमाईज का दिन रहेगा। आज नए प्रयोग करने से आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन दूसरों के सुझावों का भी ध्यान रखें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 8

कर्क - Eight of Swords

आपके दिन बहुत अधिक नकारात्मक विचार लेकर आया है, अपने पर काबू रखें। इस अस्तित्व के अतिरिक्त कोई कुछ नही बिगाड़ सकता है, असुरक्षा से बाहर निकले।

लकी कलर - क्रीम, लकी नंबर - 3

सिंह - Two of Wands

आज का दिन आपकी जीत के साथ आया है, सामाजिक मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको रोल मॉडल माना जाएगा।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 7

कन्या - Eight of Wands

यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं शुभ रहेंगी। विदेश जाने और किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 9

तुला - Six of Wands

आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपको प्रमोशन या किसी बड़ी डील की सूचना मिलेगी।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 6

वृश्चिक - The World

जो भी काम आज शुरू होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप आज रचनात्मक और संवेदनशील रहेंगे।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 5

धनु - Page of Pentacles

रचनात्मकता और नई कार्यशैली आपको नए परिणाम दिलवाएगी। जिससे मन प्रसन्नता से भरा रहेगा और आप नए काम भी शुरू कर सकते हैं।

लकी कलर - हरा, नंबर - 4

मकर - Nine of Pentacles

भौतिक सुखों की ओर ज्यादा झुकाव होगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, आप खुद का ख्याल रखने के बारे में ज्यादा सोचेंगे।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 10

कुंभ - Queen of Cups

रोमांस और प्यार मोहब्बत में दिन गुजरेगा, आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। नई ऊर्जा से भरे रहेंगे।

लकी कलर - नीला , लकी नंबर - 3

मीन - The Devil

आज अपने आसपास के रिश्तों और चीजों में बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। असुरक्षा की भावना से कुछ नकारात्मकता रहेगी।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर -8