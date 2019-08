मेष राशि के लोगों को कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, रविवार को सिंह राशि के लोग सावधान रहें

Dainik Bhaskar Aug 10, 2019, 06:54 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। टैरो कार्ड्स ज्योतिष की एक प्रचलित विद्या है। इस विद्या में कार्ड्स की मदद से भविष्य बताया जाता है। टैरो कार्ड रीडर शीला एम. बजाज से जानिए आपकी राशि के लिए रविवार, 11 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं...

मेष - The Magician

किसी से आप नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। प्रत्येक व्यक्ति आपको आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है। उसको मन से धन्यवाद दें और आगे बढ़ जाएं। किसी को माफ न करके आप अपने आप को ही बार-बार सजा दे रहे हैं।

करियर: रविवार को नई नौकरी मिलने के आसार हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन रहेगा।

लव: पुरानी बातों को याद कर दुख मनाने में अपना समय बर्बाद न करें। जो बीत गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वर्तमान में जीने का प्रयास करें।

हेल्थ: चिंता किसी भी बात का हल नहीं है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। इसके लिए सावधानी बरतें।

वृष - Four of Cups

कारोबार और कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्रबल हो रहे हैं। अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें। अगर कुछ समय से कोई जमीन खरीदने के लिए खोज रहे हैं तो जल्द ही आपकी खोज पूरी होगी। अपने प्रियजनों से अच्छा व्यवहार रखें। छोटी-छोटी बातों पर अपने धीरज न खोएं। अगर गुस्सा बहुत आता है तो सुबह नंगे पैर घास पर चलें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

करियर : नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार हैं। जिससे धन लाभ होगा। अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें।

लव: अविवाहितों के लिए दिन फलदायक हो सकता है। जैसा रिश्ता खोज रहे हैं, वैसा ही मिलने के आसार हैं। अपने प्रयास करते रहें।

हेल्थ: स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। संयम और धैर्य से सफलता मिलेगी।

मिथुन - Page of Wands

किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य करें, जो आपको पसंद हो जैसे कि लेखन, चित्रकारी, डांस, कुकिंग इत्यादि। इससे आपके मन में संतोष की भावना बढ़ेगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आपके काम में भी फोकस बढ़ेगा और काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। दान जरूर करें। जो कार्य आरंभ किया है, उसे समाप्ति तक अवश्य ले जाएं।

करियर : काम में मन नहीं लगेगा। अपना फोकस बनाए रखें। अगर अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वह काम करें, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। उससे आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी।

लव: आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अपने आप को और अपनी जरूरतों को न भूलें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मेडिटेशन से मन में शांति बनी रहेगी और व्यर्थ चिंता करने की आदत में भी सुधार होगा।

कर्क

नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे भविष्य में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी, बीती बातों को लेकर अत्यधिक परेशान न हों। जीवन में जो गतिहीनता आ गई थी, वह जल्द ही दूर होगी। आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, उनका पूरा लाभ उठाएं। स्थान परिवर्तन का कोई अवसर मिल सकता है। रिश्तों में थोड़ा संयम बनाए रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में यदि आप अपनी नौकरी या काम से खुश नहीं हैं तो उसे बदलने या उसमें कुछ बदलाव लाने के अवसर मिल सकते हैं।

लव: परिवारजनों के साथ समय बिताने को मिलेगा। जिन रिश्तों में बहुत परेशानी आ रही है, उनसे आगे बढ़ जाना ही समझदारी है।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत में सुधार होगा। अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं तो जल्द ही निजात मिलेगा।

सिंह - Four of Pentacles

कोई व्यवसाय आरंभ करने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित दस्तावेज अच्छे से जांच लें। यदि यह व्यवसाय साझेदारी में है तो सावधान रहें और सभी कार्यवाही लिखित में करें। ऐसा न हो अनजाने में आपका नुकसान हो जाए। घर में जायदाद को लेकर किसी विवाद में न पड़ें, आपको आपका अधिकार आसानी से मिल जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें।

करियर: अपने काम में किसी वजह से कोई कमी न होने दें नहीं तो आपको इसका दोष मिलेगा और नुकसान हो सकता है।

लव: आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। बिना सोचे-समझे कोई कमिटमेंट न करें।

हेल्थ: भीड़ भाड़ के इलाके से बचें, स्वच्छ पानी ही पिएं। अपने लिए समय अवश्य निकालें।

कन्या - Six of Wands

समय मिश्रित फलदायी रहेगा। यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्दी ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें। काम में पूरा फोकस बनाएं रखें। व्यवसाय के लिए दिन बहुत लाभकारी रहेगा। इसका पूरा फायदा उठाएं। परिस्थिति में अपने आपको स्थिर बनाए रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने आस पास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश न हों, अपने प्रयास में कोई कमी न होने दें।

लव: रिश्तों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें।

हेल्थ: अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, नहीं तो बदलते मौसम में रोग परेशान करेंगे।

तुला - Queen of Swords

समय कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। भविष्य के लिए कोई योजना न बनाएं, नहीं तो बाद में उसमें बहुत फेरबदल करने पड़ सकते हैं। पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर न लें, न ही उसके कारण अपने अहं को बढ़ने दें, वरना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है।

करियर: परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन अपना संयम बनाए रखें। अपने आपको परिस्थिति के अनुसार ढाल लें।

लव: प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। अपना स्वभाव अड़ियल न रखें, अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।

हेल्थ: सेहत के लिए दिन अच्छा रहेगा। थोड़ी थकान रह सकती है।

वृश्चिक - Justice

निजी और व्यवसायी जीवन में ताल मेल बिठाने में कुछ कठिनाई हो सकती है। अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें नहीं तो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण रोग ग्रसित कर सकता है। इस बदलाव के समय में थोड़ा असमंजस होना नार्मल है, इससे परेशान न हों। अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप दें, जो हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। अपना फोकस अपने काम में बनाए रखें।

करियरः पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कदम उठाएं, आपको सफलता मिलेगी। छोटी छोटी परेशानियों को नजरंदाज कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें।

लव: परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। यदि किसी रिश्ते के अंत हो गया है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह आपके हित में है।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्द ही निजात मिलेगी। अपने प्रयास करते रहें।

धनु - The Hanged Man

आपके मन में तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण दुविधा हो सकती है। दूसरों पर भरोसा करना सीखें। परफेक्शन पर इतना ध्यान न दें की उससे आपके स्वास्थ्य, मन की शांति और रिश्तों पर भी नकारात्मक असर हो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें।

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। अपनी सोच सकारात्मक बनाएं रखें, वरना इससे आपका ही नुकसान हो सकता है।

लव: रिश्तों में कुछ नकारात्मकता के कारण तनाव बढ़ सकता है। बेवजह किसी पर शक न करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। किसी पुरानी बीमारी से निजात के लिए शरीर और मन दोनों का उपचार आवश्यक है।

मकर - The Fool

अपने आप को बदलने का प्रयास करें, वरना आपके स्वभाव के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। रिश्तों में भी दूसरों का नजरिया देखने का प्रयास करें। तभी कोई मसला हल होगा। आपके आइडियाज सराहनीय हैं, किन्तु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की भी आवश्यकता है। प्रेमी या प्रेमिका से आज किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। अपनी बातों या विचारों में अड़ियल न हों।

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार या सोच न रखें। हो सकता है किसी और की सोच भी सही हो।

लव: प्रियजनों के साथ आज नरमी भरा व्यवहार रखें। अपनी किसी भी बात पर अड़ियल न हों।

हेल्थ: चिंताओं से बचें। किसी भी रोग के लक्षण को अनदेखा न करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

कुंभ - The World

अपने मन को स्थिर बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अपने आपको समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कई परेशानियों का हल मिल जाएगा। किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें जो आपका मार्गदर्शन कर सके।

करियर : कार्यक्षेत्र में आज काम में कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण विलंब हो सकता है। अपनी मेहनत करते रहें। वह काम करने का प्रयास करें जिसमे आपकी रूचि हो।

लव: यदि आपके रिश्ते में तनाव चल रहा हो तो दूसरे व्यक्ति का भी नजरिया देखने का प्रयास करें, तभी इस परेशानी का हल मिलेगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो रोग से निजात के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

मीन - The Moon

आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे, जिससे आपके जीवन में कई पुराने तरीके खत्म हों, ऐसा जो आपके जीवन धारा को उचित दिशा में ले जाए। जीवन की दौड़ में कभी-कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करें और उसकी ओर अग्रसर हों। यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो वह जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखें।

करियर : यदि नया व्यापार आरंभ करने का सोच रहे हैं तो लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: परिवारजनों के साथ थोड़ा समय बिताने से रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। अपनी सोच को अड़ियल न होने दें।

हेल्थ: अपने विचारों में नरमी रखेंगे तो शरीर में भी रोगों से जल्द निजात मिलेगा।