12 सितंबर को मेष राशि के लोग रहेंगे लाभ में, वृष राशि के लोगों के लिए बढ़ सकती हैं परेशानियां

Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 06:48 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। टैरो कार्ड्स भविष्य बताने के प्रचलित विद्याओं में से एक है। इस विद्या में कार्ड्स की मदद से भविष्य और स्वभाव से जुड़ी बातें मालूम की जाती है। टैरो रीडर शीला एम. बजाज के अनुसार जानिए सभी 12 राशियों के लिए गुरुवार , 12 सितंबर का दिन कैसा रहेगा...

मेष - The Chariot

आपके लिए गुरुवार महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ रहेगा। कोई भी निर्णय सोच समझ कर हर प्रकार से स्थिति को समझकर ही करें। बड़ों से सम्मान और सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्थ होगा। ये दिन किसी नेक कार्य में अवश्य बिताएं जैसे दान आदि। अपनी ऊर्जाओं का उचित आंकलन करके ही किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य में लगाएं। रिश्तों के नजरिए से भी यह दिन सुखद रहेगा। ये राशि लाभ में रहेगी।

करियर: कार्यक्षेत्र में परिस्थिति अनुकूल बन रही है। अपने किसी व्यवहार में अति न करें, संतुलन बनाएं रखें।

लव: रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने परिवार में कोई कड़वाहट न आने दें। परिवार सहित कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है।

हेल्थ: अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, स्वास्थ्य और निजी जीवन दोनों में लाभ होगा।

वृष - The Emperor

बनाए हुए प्लान्स पूरे नहीं हो पाने के कारण परेशानी हो सकती है। अपने मन को स्थिर बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अपने आपको समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कई परेशानियों का हल मिल जाएगा। किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें जो आपका मार्गदर्शन कर सके।

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण विलम्ब हो सकता है। अपनी मेहनत करते रहें।

लव: यदि आपके रिश्ते में तनाव चल रहा हो तो दूसरे व्यक्ति का भी नजरिया देखने का प्रयास करें, तभी इस परेशानी का हल मिलेगा।

हेल्थ: किसी रोग से पीड़ित हैं तो रोग से निजात के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति से लाभ होगा।

मिथुन - Ten of Pentacles

अचानक कुछ बदलाव आपको परेशान कर सकता है। हर परेशानी का हल तभी मिलता है, जब आप परेशानी को नकारने की बजाय पहले उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसे समझते हैं। यह समय उन्नति का भी है। इस अवसर को व्यर्थ न होने दें। कोई ऐसा व्यक्ति जल्द ही मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। कुछ नया अवश्य सीखें। इससे आपकी अध्यात्मिक उन्नति भी होगी।

करियर: करियर लाइन बदलने का सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए उत्तम है।

लव: रिश्तों में कुछ बदलाव और परिवर्तन के कारण परिवार में स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है।

हेल्थ: स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई लक्षण परेशान कर सकते हैं। इन्हें नजरंदाज न करें। इनकी जांच करवा कर निश्चिन्त हो जाएं।

कर्क - The World

गुरुवार मिला-जुला फल देने वाला रहेगा। करियर या पर्सनल लाइफ में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्द ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें। काम में पूरा फोकस बनाएं रखें। व्यवसाय के लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। इसका पूरा फायदा उठाएं। परिस्थिति में अपने आपको स्थिर बनाएं रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने आस पास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश न हों, अपने प्रयास में कोई कमी न होने दें।

लव: रिश्तों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें।

हेल्थ: अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, नहीं तो बदलते मौसम में रोग परेशान करेंगे।

सिंह - King of Wands

थोड़ा तनाव में रहेंगे। जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अपनी सोच सकारात्मक बनाएं रखें। दूसरों की बातों से इतना प्रभावित न हों कि आपके निर्णयों में गलती हो। अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। तनाव के लिए किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से अवश्य मिलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हंसमुख स्वभाव से सभी परेशानियां जल्दी हल हो जाती हैं। मांगने पर आसानी से मदद मिल जाएगी।

करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस या सहकर्मियों की बातों से अधिक प्रभावित न हों, नहीं तो इससे आपकी कार्यकुशलता में कमी आ सकती है।

लव: अपने मन में शांति बना कर ही कोई महत्वपुर्ण निर्णय लें।

हेल्थ: तनाव से बचें। अपनी परेशानी अपने किसी शुभचिंतक से शेयर करें।

कन्या - Page of Cups

बिगड़े हुए रिश्तों और बिगड़ी बातों को सुधारने का मौका मिलेगा। किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो उसे किसी से शेयर करें। इससे मन भी हल्का होगा और चिंता का हल भी मिल जाएगा। भविष्य को लेकर परेशान न हों, समय के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा। आपमें ऊर्जा की कमी नहीं है। इसे उचित दिशा में लगाएं। अपनी सेहत का पूरा ख़याल रखें।

करियर: काम में किसी कठिनाई के चलते किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी की बातों को दिल पर न लें।

लव: प्रियजन से यदि किसी बात के कारण नाराज हैं तो उसे शेयर करें, अपने मन में रखने से किसी भी बात या झगड़े का हल नहीं होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपने मन की बातें व्यक्त करने से सेहत में भी लाभ होगा। किसी अच्छे काउंसलर से मिलें।

तुला - The Empress

आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति उभर कर आ सकती है, जिसका आपने सोचा नहीं था। हो सकता है यह किसी परेशानी के रूप में हो, लेकिन इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको इसमें निहित लाभ समझ आएंगे। आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपने जीवन में अपने अलावा दूसरों की भलाई करने में भी लगाएं।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लायेंगे तो लाभकारी रहेगा।

लव: प्रेमी के साथ शान्ति पूर्वक किसी भी बात को करें। यदि आप प्यार की तलाश में हैं तो जल्द ही आपके जीवन में आपके सोल मेट का आगमन होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। घरेलू इलाज से लाभ होगा।

वृश्चिक - Judgement

यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह जांच कर के ही कोई निर्णय लें। किसी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मन में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं जिस कारण आपके काम में फोकस की कमी है। किसी की बात को दिल पर न लगाएं, अपने आप पर भरोसा रखें।

करियर: किसी की निंदा से प्रभावित न हों, आपकी योग्यता और मेहनत में कोई कमी नहीं है। अपना आत्मविश्वास बनाएं रखें।

लव: जब तक रिश्तों में पारदर्शिता नहीं आएगी। तब तक उनमें गहराई भी नहीं आएगी। रिश्ते में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलें।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने खाना-पीना और व्यायाम के सतह कोई लापरवाही न करें।

धनु - The Tower

जीवन में उन्नति के लिए दिन शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। ऊर्जा की कमी हो सकती है। दिन यात्रा कम करने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी हो सकती है। किसी की भी सलाह मानने से पहले यह अवश्य देख लें, कि वह सलाह आपके लिए कितनी कारगर है। दूसरों की राय को इतना महत्त्व न दें कि अपनी पहचान ही खो जाए।

करियर: कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें, आपकी बातों को गलत प्रसंग में पेश किया जा सकता है।

लव: घर के फैसलों में किसी बाहर वाले की सलाह को बहुत महत्व न दें, नहीं तो परेशानी हो सकती है।

हेल्थ: तनाव से बचें। मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे।

मकर - Page of Wands

यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुनें। अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो वे जल्द ही हल हो जाएंगी। असमंजस की स्थिति हो सकती है। बिना गहन सोच विचार के कोई निर्णय न लें। किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से सलाह करें।

करियर: काम में मन नहीं लगेगा। करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य लें। कोई भी निर्णय आज अपने आप न लें नहीं तो गलती हो सकती है।

लव: प्रियजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। परेशान होने की बजाय किसी अच्छे गुरु या काउंसलर से मिलें, इससे लाभ होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। सेहत संबंधी लक्षणों को अनदेखा न करें, वरना यह और बिगड़ सकते हैं।

कुंभ - Eight of Cups

आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो पाएंगे, जिस कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। उनकी ओर भी ध्यान दें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके अच्छे गहरे संबंध बनेंगे।

करियर: काम में आपका फोकस बहुत सुंदर बना हुआ है। बॉस और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी।

लव: यदि किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो अपने जीवन में उसके लिए समय निकालें। अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का प्रयास करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुराने रोग से मुक्ति मलने के आसार हैं। अपने इलाज और अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें।

मीन - Two of Swords

निजी रिश्तों में कोई दिखावा न करें। लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें। प्रोफेशनल तौर पर कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन निजी जीवन में आपकी भावनात्मकता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते हैं। अपने आप के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और अपनी देखभाल करें। जितना समय आप अपने आप को देंगे उतना ही शांत महसूस करेंगे।

करियर: किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपना बोझ न बढाएं, नुकसान हो सकता है। उतना ही काम लें, जितना आप आसानी से कर सकें।

लव: रिश्तों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन और आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कोई शारीरिक व्यायाम जैसे योग भी अवश्य करें।