मेष राशि के लोग बुधवार को लापरवाही न करें, तुला राशि के लोगों को मिलेगी सफलता

Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 04:21 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। बुधवार, 18 सितंबर का दिन कुछ लोगों के लिए सफलता और सुख-समृद्धि लेकर आया है, जबकि कुछ लोगों को सावधान रहना होगा। लापरवाही की वजह से हानि हो सकती है। टैरो रीडर शीला एम. बजाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए बुधवार, 18 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है...

मेष - Ten of Swords

आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल करने में सफल होंगे। बुधवार महवपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन है। कोई महत्वपूर्ण डील आपके हक में हो सकती है, काम में कोई लापरवाही न करें, वरना आर्थिक रूप से हानि होने की भी संभावनाएं हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें, सच बोलने से न कतराएं।

करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस से सहयोग मिलेगा। आपकी कार्यकुशलता के लिए आपकी सराहना होगी। अपने सोच-विचार सकारात्मक बनाए रखें।

लव: प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने परिवार में कोई कड़वाहट न आने दें।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका साथ देगा। अच्छी सेहत के लिए की गई मेहनत फल देगी।

वृष - The Hermit

किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप में शामिल न हों, वरना आपको परेशानी हो सकती है। अपने मूड स्विंग और भावनाओं को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। किसी मनपसंद कार्य में अपने आपको सम्मिलित करें। जीवन में यदि कोई रुकावट आ रही है तो वह केवल आपके आत्मविश्वास की कमी है। अपने आप पर पूरा भरोसा बनाएं रखें। थोड़ा सा रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा।

करियर: यदि नौकरी की तलाश में हैं तो दिन फलदायी रहेगा।

लव: अगर विवाह के लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो जल्द ही सफलता अवश्य मिलेगी। अपने मन से यह भय निकाल दें कि आपको समझौता करना पड़ेगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन - Ace of Wands

आपमें ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, जिससे मन में उदासी महसूस हो सकती है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, अच्छा या बुरा कुछ भी स्थाई नहीं है। लोगों और वस्तुओं से अपने आप को वियुक्त करें। अपने इष्ट देव को याद करें और उनकी अर्चना अवश्य करें।

करियर: यदि करियर लाइन बदलना चाहते हैं तो यह उचित समय है। काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास करें।

लव: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। विवाह संबंधी कोई अच्छी खबर मिलेगी।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्दी ही निजात मिलेगी।

कर्क - The Tower

रिश्तों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें। अगर कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्दी ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें। काम में पूरा फोकस बनाए रखें। व्यवसाय के लिए दिन बहुत लाभकारी रहेगा। इसका पूरा फायदा उठाएं। परिस्थिति में अपने आपको स्थिर बनाए रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश न हों, अपने प्रयास में कोई कमी न होने दें।

लव: प्रियजनों के साथ संयम भरा व्यवहार रखें। प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

सिंह - The Hermit

मन में दुविधाएं बनी रहेंगी। किसी निर्णय को लेकर परेशान न हों, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें। अपने मन की आवाज अवश्य सुनें। अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें। भावनाओं की अधिकता रहेगी, कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें।

करियर: कार्यक्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी। अगर नौकरी से जुड़े किसी मामले में दुविधा में हैं तो अपने सीनियर से सलाह करें।

लव: यदि किसी के लिए मन में भावनाएं हैं तो उन्हें व्यक्त करें। यदि आप सच्चाई रखेंगे तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।

हेल्थ: नियमित व्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा।

कन्या - Justice

अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। भविष्य के लिए कोई योजना न बनाएं, वरना बाद में फेरबदल करने पड़ सकते हैं। पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर न लें, न ही उसकी वजह से अपने अहं को बढ़ने दें। इससे न केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख लें तो भविष्य में कई और गलतियों से बच सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, धैर्य से काम लें।

करियर: परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन अपना संयम बनाए रखें। अपने आपको परिस्थिति के अनुसार ढाल लें।

लव: प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। अपना स्वभाव अड़ियल न रखें, अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।

हेल्थ: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, कुछ पुराने दर्द से राहत मिलेगी।

तुला - Queen of Wands

पूरे विश्वास के साथ योजनाओं पर कदम उठाएं। सफलता जल्दी ही मिलेगी।। पुराने रुके हुए काम बनेंगे। दिन फलदायक रहेगा। किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बाटें। आपकी सलाह से लाभ होगा। अगर आप कुछ समय से परेशानियों से गुजर रहे हैं तो परिस्थिति को नए प्रकार से देखने और समझने का नजरिया मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेडिटेशन या पूजा-पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं।

करियर: कार्यक्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा।

लव: परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई भी निर्णय किसी बड़े की सलाह से लें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मेडिटेशन या पूजा पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं।

वृश्चिक - Nine of Cups

लोगों से मिलना-जुलना लगा रहेगा, कार्यक्षेत्र में और निजी जीवन में आगे के द्वार खुलेंगे। इन सब में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना न भूलें। आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कोई और। अपने मन की आवाज अवश्य सुनें। यदि कोई बात आपको उचित न लगे तो उसे मानने की आवश्यकता नहीं है।

करियर: अपने वेतन और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कोई समझौता न करें। नौकरी में तरक्की के योग हैं।

लव: किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बनेंगे। अविवाहितों के लिए दिन अच्छा है।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट से संबंधित कुछ कठिनाई हो सकती है। अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं रखें। इससे लाभ होगा।

धनु - Two of Wands

आपको कुछ तनाव महसूस हो सकता है और काम में मन नहीं लगेगा। अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे प्रकार से समझ जान कर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। काम पर फोकस रहना आवश्यक है, नहीं तो मन भटकता रहेगा और दिन के अंत में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। तनाव बढ़ सकता है। तनाव को दूर रखने के लिए थोड़ा समय ध्यान करें। उतना ही कार्य लें, जितना आप आसानी से संभाल सकते हैं। परिवार को भी थोड़ा समय अवश्य दें।

करियर: कार्यभार अधिक रहेगा। बॉस को इम्प्रेस करने लिए कोई नया कार्य लेने से पहले अपनी क्षमता, कार्यभार और समय का भी ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी हो सकती है।

लव: रिश्तों में चल रही परेशानियां जल्द ही हल होंगी। धैर्य और संयम बनाएं रखें।

हेल्थ: सेहत का ध्यान रखें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं रखें, यह अच्छे स्वास्थ्य की नींव है।

मकर - Eight of Swords

बुधवार परेशानियों से भरा हो सकता है। अपने मन के भावों को दबाएं नहीं, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करें। किसी बात की चिंता करने की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास करें। सब कुछ जानते हुए चुप न रहें, वरना इससे आपका और आपके प्रियजनों का नुकसान हो सकता है। निजी जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी से सलाह अवश्य करें। अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें।

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई लापरवाही न करें। यदि किसी बात से चिंतित हैं तो उसे किसी से व्यक्त करें।

लव: प्रियजनों से अपनी बात व्यक्त करने से न कतराएं। अगर परिवार में किसी की बात से आप खुश नहीं हैं तो उनसे बात अवश्य करें। वरना रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जाएगी।

हेल्थ: अगर कोई रोग बार-बार परेशान कर रहा है तो डॉक्टर के साथ-साथ किसी काउंसलर से भी मिलें।

कुंभ - The Empress

किसी भी बात से अधिक परेशान न हों, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बदलती परिस्थिति के साथ अपने आप को ढालें। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं तो अपनी आंखें खोलें, वरना बहुत देर हो जाएगी और आपका नुकसान हो सकता है। अपने वातावरण के प्रति सचेत रहें। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार पर इतना भरोसा न करें कि आपको बाद में निराश होना पड़े। अपने परिवार से अपनी कोई बात न छिपाएं। उन्हें किसी और से पता चलेगा तो ठेस पहुंचेगी।

करियर: यदि कार्यक्षेत्र में कोई तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई थी तो उसका जल्दी ही हल मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे।

लव: यदि किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी पुराने रोग से निजात मिलने के योग हैं। अपने प्रयास में कोई कमी न होने दें। मछलियों को खाना खिलाएं।

मीन - Temperance

दिन अच्छा रहेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक मेलजोल में दिन बीतेगा। व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। आत्मविश्वास की कमी न होने दें। कोई निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह अवश्य लें। उन्नति और तरक्की के योग हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। उन्नति और तरक्की के योग हैं। बॉस से प्रशंसा मिलेगी। नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी।

लव: यदि अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बन सकते हैं। अपने मन के दरवाजे खुले रखें।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत में सुधार होगा।