मेष राशि के लोगों के करियर में हो सकता है बदलाव, वृष राशि के लोगों को मिलेगी सफलता

Dainik Bhaskar Jun 24, 2019, 03:43 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क। मंगलवार, 25 जून को कुछ लोगों के लिए लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है। मेष राशि के लोगों के करियर में बदलाव के योग हैं और वृष राशि के लोगों को मंगलवार को सफलता मिल सकती है। टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से जानिए आपके लिए मंगलवार, 25 जून का दिन कैसा रहने वाला है...

मेष / Aries - Page of Cups

कार्ड के अनुसार मंगलवार को आपके करियर में बदलाव हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं। अपनी ईमानदारी बरकरार रखें।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 1

वृष / Taurus - Knight of Wands

मंगलवार का दिन एडवेंचर से भरा होगा, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलवाएगा। नए प्रयोग सफल होंगे। आपकी यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।

लकी कलर - आसमानी, नंबर - 5

मिथुन / Gemini - Five of Wands

आपको बहुत संघर्ष के बाद परिणाम मिलेंगे, लेकिन इस दौरान कई नए लोगों से मुलाकात होगी। नए लोगों की मदद से भविष्य में लाभ हो सकता है।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर - 8

कर्क / Cancer - Strength

देवी मां की आराधना करना आपके लिए शुभ होगा। आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति आपको जीत दिलवाएगी।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 3

सिंह / Leo - Two of Cups

जीवन साथी की मदद से आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है।

लकी कलर - क्रीम, लकी नंबर - 2

कन्या / Virgo - Ten of Swords

मंगलवार आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियों को लेकर आया है। मन में हारने जैसा भाव बनेगा, रिश्तों में बहस से दिन खराब हो सकता है। धैर्य रखें।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर - 6

तुला / Libra - Temperance

आपके लिए कॉम्बिनेशन और कॉम्प्रोमाइज से भरा दिन रहेगा। नए प्रयोग करने से आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन दूसरों के मतों का ध्यान रखें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 8

वृश्चिक / Scorpio - Five of Cups

मंगलवार को नुकसान होने के योग हैं, नुकसान का ज्यादा दुख न मनाएं, भरपाई के पूरे योग हैं। आपको व्यर्थ कामों से बचना होगा।

लकी कलर - पिंक, लकी नंबर - 10

धनु/Sagittarius - Six of Pentacles

मंगलवार आपके लिए लौटाने का दिन है, जो भी हम प्रकृति या समाज से ले रहे हैं, उसे किसी की सहायता करके या दान पुण्य करके लौटाएं। दिन शुभ है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 5

मकर / Capricorn - Four of Pentacles

असुरक्षा की भावना आपको परेशान करेगी और आप आसपास की गैरजरूरी चीजों में उलझ सकते हैं। दुखी मन और दुख लाता है, इसलिए भावों पर काबू रखें।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर - 5

कुंभ / Aquarius - The Hanged Man

आपको समर्पण की भावना से काम करना होगा। सहयोगियों से विवाद होने के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी। गले में तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 8

मीन / Pisces - Ace of Swords

आप अपने आप को भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे, आपके रिश्तों में भी मजबूती का दिन है। कार्य स्थल पर सफलता मिलेगी।

लकी कलर - गहरा हरा, लकी नंबर - 8