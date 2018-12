रिलिजन डेस्क. मंगलवार, 2019 का पहला दिन लगभग सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है। राशिफल (Rashifal) में हर राशि के लिए टैरो कार्ड्स कुछ खास इशारा कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत का सबसे अच्छा समय, वृष राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है पूरा, मिथुन राशि वालों को मिल सकती है कुछ नई जिम्मेदारियां। आपके लिए कैसा रहेगा 2019 का पहला दिन जानिए टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम से।

मेष - Ace of Wands

कार्ड के अनुसार प्रकृति आपको नई ऊर्जा से भर देगी। ऊर्जा के संचार से मन खुश होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए एकदम सही समय है। आज के दिन किए गए नए कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नई यात्रा के भी योग हैं। करियर में लिया गया निर्णय भी सफलता दिलाएगा।

लकी कलर – आसमानी, लकी नंबर – 6





वृष - The World

कार्ड के अनुसार आज आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमे आपको सफलता मिलेगी। सकरात्मकता से भरा दिन होगा। किसी नई परियोजना पर काम शुरू होगा या कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। आप संवेदनशील रहेंगे, आपके कार्य की आपको सरहाना मिलेगी। आप अपने कार्य में परफेक्ट रहेंगे।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर – 5





मिथुन - Two of Pentacles

आज आप अपने आपको थका हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि नया वर्ष आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। काम की अधिकता आपको थकाएगी। सफलता के नए द्वार खुलने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियों से आपको ख़ुशी होगी । अपने प्रयास जारी रखें। सफलता आपके नजदीक है।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर – 2





कर्क - Knight of Swords

आज आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में साबित होंगे। आप अपनी चतुराई से काम को पूरा करने व करवाने की क्षमता रखते हैं। भावनात्मक रूप से आप बहुत कठोर हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। व्यापार में लाभ के योग हैं। रिस्क ले सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं, तो वायदा बाजार इस माह आपके पक्ष में होगा।

लकी कलर:- फिरोजी,लकी नंबर:- 7





सिंह - Strength

कार्ड के अनुसार आज का दिन आपके लिए मातृ शक्ति की आराधना करने के लिए शुभ होगा। आप साहस से भरे होंगे। आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति आपको सफल बनाएगी। आप निःसंकोच आगे बढ़ें, सफलता आपके साथ है।

लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 3





कन्या - Ten of Cups

कार्ड के अनुसार आज के दिन आपके जीवन मे पुराने बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं। रिश्तों में सुधार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों के प्रति भी आपका प्यार बढ़ेगा ओर दोस्ती गहरी होगी। जीवन मे नया कुछ पाने के योग हैं। काफी समय से अटक रही चीजें पूरी हो सकती हैं। प्रयास जारी रखें।

लकी कलर:-मेहरून,लकी नंबर:-5





तुला - Queen of Wands

कार्ड के अनुसार यह आत्मविश्वास व रचनाओं से भरा दिन होगा। आप कार्य के प्रति एक लगाव से जुड़े रहेंगे जो आपको सफलता दिलाएगा। कार्य पर अपनी कमांड रखें, दूसरों के भरोसे ना छोड़ें, नुकसान हो सकता है। किसी के प्रति झुकाव, प्रेम हो सकता है। रिश्तो में सुधार होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर – 9



वृश्चिक - Six of Pentacles

कार्ड के अनुसार आज का दिन आपके लिए को लौटाने का है, जो भी हम प्रकति या समाज से ले रहे हैं, उसे सहायता के रूप में या दान पुण्य करके लौटाइए। दान-पुण्य का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, इसका उपयोग करें, बाकी आपका व्यवहारिक जीवन बहुत शुभ है, आप हमेशा सफल होंगे।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 5



धनु - The Devil

आज आप अपने आसपास के रिश्तों ओर चीजों में बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। असफलता से आप कमजोर से महसूस करेंगे। आपको तबाह सा लगेगा। असुरक्षा की भावना से कुछ नकारात्मकता रहेगी। समय को शांति पूर्वक जाने दें। ज्यादा नया करने की कोशिश ना करें।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर -8



मकर - Seven of Swords

आज का दिन आपके लिए शुभ है परन्तु आपको आपकी कार्यशीलता को बढ़ाना होगा। रणनीति बना कर कार्य करें और निर्णय लेने से पहले एक बार विचार जरूर करें। अपने आसपास विश्वासघात होने से आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बातों को तर्क के साथ मानें। दुर्व्यवहार व गलत प्रयासों से बचें, यह आपके कामों को बिगाड़ सकता है।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर – 6





कुम्भ - Three of Cups

कार्ड के अनुसार आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्द्धक रहेगा। अपने कार्य का सम्मान करें, जिससे आपका कार्य आपको सफल बनाने में मदद करेगा। नई खोज में जुड़े रहें क्योंकि भाग्य आपके साथ है, बड़ी डील हो सकती है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है।

लकी कलर:- सफेद, लकी नंबर:-9





मीन - Nine of Wands

कार्ड के अनुसार आज आपको आपके कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी ।आप विजयी होंगे। स्वास्थ का ध्यान रखें, कोई बीमारी या चोट की संभावना हो सकती है। किसी भी विवाद में ना उलझें व जिद्दी ना रहें। कोई भी कार्य मे जिद्दी होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सावधान रहें। आपका अनुभव आपको काम आएगा। उसके आधार पर ही निर्णय लेना आपके लिए उचित होगा।

लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 7