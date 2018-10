बुधवार का टैरो राशिफलः कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए दिन

रिलिजन डेस्क. टैरो कार्ड बता रहे हैं बुधवार, 3 अक्टूबर 2018 का दिन 8 राशियों के लिए राहत और फायदे वाला हो सकता है। कुछ राशि वाले पुरानी समस्याओं से निजात पा सकेंगे और कुछ लोगों को नए मौके भी मिल सकेंगे। टैरो रीडर भूमिका कलम बता रही हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए बुधवार….

मेष - The Hierophant

आप आज जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। किसी बड़े या गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 3



वृष - Strength

मातृ शक्ति की आराधना करना आपके लिए शुभ होगा। आज आप ख़ुदको बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको जीत दिलवाएगी।

लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 3



मिथुन - The Devil

आपको आज अपने आसपास के रिश्तों और चीजों में बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और असुरक्षा की भावना से कुछ नकारात्मकता रहेगी।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर -8



कर्क - The Moon

मन की बेचैनी और अधिक भावनात्मक विचार आज आपको घेरेंगे। नकारात्मकता से अपने को दूर रखें। रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर – 10



सिंह - Judgment

आज अपने पुराने कार्यों के आकलन का दिन है, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार और कार्य करना आपको भविष्य में सफलता दिलाएगा।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर -3



कन्या - The World

आज सकारात्मकता से भरा शुभ दिन है। किसी नई कार्य योजना पर काम शुरू होगा या कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 1



तुला - Three of Wands

किसी नए कार्य करने की तैयारी पूर्ण होगी, आप नया सीखने के लिए भी तत्पर हैं, आज आत्मविश्वास से भरा सफलता का दिन हैं।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 7



वृश्चिक - Queen of Wands

आत्मविश्वास और रचनात्मकता से भरा दिन होगा। आज नए कार्य शुरू कर सकते हैं, रिश्तों में भी सुधर होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 9



धनु - The Hanged Man

आज आपको समर्पण की भावना से काम करना होगा। सहयोगियों से विवाद होने के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी। गले में तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 1



मकर - The Chariot

किसी भी चलते काम को रोकने का मन हो सकता है जो आपको नहीं करना है, कर्म मार्ग पर चलते रहें। निश्चित सफलता मिलेगी|

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर - 6



कुम्भ - The High Priestess

आध्यात्मिक रुझान आज आपका दिन बनाएगा। किसी धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा।

लकी कलर – गुलाबी, लकी नंबर – 1



मीन - The Fool

जीवन के नए आयाम का अनुभव आज आपको होगा। रचनात्मकता और संवेदनशीलता के चलते आप मन से बहुत खुश होंगें।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर - 2