1 अक्टूबर : वृष राशि के लोगों को मिलेंगे लाभ के नए अवसर, तुला राशि के लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ, कुंभ राशि के लोगों का बढ़ेगा प्रभाव

रिलिजन डेस्क। टैरो कार्ड बता रहे हैं सोमवार, 1 अक्टूबर 2018 का दिन कुछ राशियों के लिए राहत और फायदे वाला हो सकता है। कुछ लोगों को नए मौके भी मिल सकेंगे। टैरो रीडर भूमिका कलम बता रही हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए महीने का पहला दिन….

मेष - The Fool

जीवन के नए आयाम का अनुभव आज आपको होगा। रचनात्मकता और संवेदनशीलता के चलते आप मन से बहुत खुश होंगे।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर - 2

वृष - The Empress

आज आपके लिए नए अवसर की प्राप्ति के योग बन रहे हैं । वैभव और उत्सव में शामिल होंगे। किसी कीमती वस्तु की खरीदी हो सकती है।

लकी कलर – गुलाबी, लकी नंबर – 1

मिथुन - The Magician

आज आपके सारे काम बहुत आसानी से होंगे। आपकी मजबूत विल पॉवर आपको और क्षमतावान बनाएगी।

लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 9

कर्क - The Hierophant

आप आज जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। किसी बड़े या गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 3

सिंह - The Hermit

आज किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने का दिन है। इनके सुझाव लेकर कार्य करने से बाधाएं दूर होंगी।

लकी कलर - नारंगी, लकी नंबर - 7

कन्या - Temperance

आज समझौता करना पड़ सकता है। आज नए प्रयोग करने से आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन दूसरों के मतों का खयाल रखें।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर – 8

तुला - The Star

भाग्य आपके साथ है, एक बेहतर दिन की शुरुआत आनंद से करें। किसी धार्मिक कार्य या आयोजन का मौका मिलेगा।

लकी कलर – सफेद, लकी नंबर – 1

वृश्चिक - Judgment

समय की अनुकूलता का आभास होगा। परिवारजनों के सहयोग से कोई बड़ा काम हो सकता है। न्याय पक्ष मजबूत होगा।

लकी कलर - गुलाबी, लकी नंबर - 6

धनु - Two of Wands

आज का दिन आपकी जीत के साथ आया है, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको रोल मॉडल मन जाएगा।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर – 7

मकर - Seven of Cups

आज आपको किसी पुरानी फेंतासी पूरा हो जाने की उम्मीद जागेगी, लेकिन किसी भी परिणाम में हकीकत से दूर ना होना, आपके लिए फायदेमंद होगा।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर – 5

कुंभ - King of Swords

आज घर, कार्यालय सभी जगह आपका प्रभाव रहेगा। आप समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। आपके निर्णय माने जाएंगे।

लकी कलर – फिरोज़ी, लकी नंबर – 2

मीन - Six of Pentacles

आज का दिन लौटाने का है, जो भी हम प्रकृति या समाज से ले रहे हैं, उसे किसी की सहायता करके या दान पुण्य करके लौटाइए। बाकी दिन शुभ है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 5