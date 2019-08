Dainik Bhaskar Aug 18, 2019, 06:58 PM IST

जीवन मंत्र डेस्क. टैरोकार्ड रीडर शीला एम बजाज के अनुसार 19 अगस्त सोमवार, यानी आज खोले गए 6 कार्ड मेजर अरकाना से हैं और अन्य 6 माइनर अरकाना से हैं। टैरोकार्ड रीडर के अनुसार आज कई लोगों के लिए मिला-जुला दिन रहेगा। परेशानियां बनी रहेंगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। जिससे धन लाभ और तरक्की के योग बनेंगे।

टैरोकार्ड रीडर शीला एम बजाज के अनुसार 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा सोमवार

मेष (Ten of Wands) - आज थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालें और अपने आने वाले जीवन की राह और लक्ष्य का निर्धारण करें। दैवीय कृपा से आपको बहुत कुछ मिला है, अपने कौशल से दूसरों का मार्गदर्शन करें, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आप क्षमता रखते हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को निभाएं। जब तक इससे दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोष की भावना बनी रहेगी।

करियर: आज काम में मन नहीं लगेगा। अपना फोकस बनाए रखें। यदि अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वह काम करिए जिसमे आपको ख़ुशी मिलती हो।

लव: परिजनों के साथ आज बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

हेल्थ: स्वास्थ्य के लिए अपने प्रयास करते रहें। रेकी, प्राणिक हीलिंग, चक्र हीलिंग आदि चिकित्साओं से लाभ होगा।



वृष (Eight of Cups) - आज का दिन प्रोफेशनल तौर से अच्छा रहेगा किन्तु निजी जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। कार्य संबंधित कोई अच्छा समाचार मिलने के आसार हैं जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। जो काम कुछ समय से करना चाह रहे थे, वह करने में सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें। परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो अपना मत अवश्य रखें, जो सच है उसका साथ दें।

करियर: नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार हैं जिससे धन लाभ होगा। अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें।

लव: विदेश यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। अविवाहितों के लिए आज का दिन फलदायक रहेगा। कोई अच्छा रिश्ता मिलने के आसार हैं, अपने प्रयास करते रहें।

हेल्थ: स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। संयम और धैर्य से सफलता मिलेगी।



मिथुन (The Hierophant) - आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। किसी काम के चलते कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा न करें, आज अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले किसी से सलाह कर लें। आज का दिन अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई कदम उठाने के लिए अच्छा है। मेडिटेशन अवश्य करें, जिन मुश्किलों और सवालों के जवाब आप ढून्ढ रहे हैं, वे जल्द ही मिल जाएंगे।

करियर: किसी ऐसी स्कीम में निवेश न करें जो आपको बहुत जल्द लाभ की आशा दे, नुकसान हो सकता है। सोच समझ कर निर्णय लें।

लव: रिश्तों में आज कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान बना कर रखें नहीं तो उस रिश्ते में कडवाहट उत्पन्न हो सकती है।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से बचें। मेडिटेशन इतियादी कोई अध्यात्मिक सोच वाले काम से जुड़ें। इससे तनाव में आराम होगा और नया दृष्टिकोण मिलेगा।



कर्क (The Moon) - आज परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगी परन्तु इतनी बुरी भी नहीं की आपको कोई परेशानी हो। व्यर्थ चिंताओं में आज का दिन खराब न करें। अपनी ऊर्जा और आइडियाज को उचित दिशा में लगाएं। पुरानी बातों को सोचने से कोई लाभ नहीं। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें क्योंकि वर्तमान में ही भविष्य का निर्माण होता है।

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घबराएं ना, जल्द ही परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी।

लव: प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। बीती बातों को याद करके अपने वर्तमान के रिश्तों को खराब न होने दें।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तनाव से बचें। मौसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। अपना ध्यान रखें।



सिंह (The Emperor) - आज अपने आप की तुलना औरों से न करें। यह या तो आपमें अहं की वृद्धि करेगा या आत्मविश्वास की कमी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें अद्वितीय होता है। अपनी तुलना औरों से करेंगे तो आज आपका फोकस खराब होगा और इसका असर आपके काम और निजी ज़िन्दगी पर पड़ेगा। अपने कौशल को पहचान कर, उसका उपयोग करें, उसे बढ़ाएं और अपनी कमियों को जानकार उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

करियर: अपने अहं और महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर सदा दूसरों से सीखने के लिए तत्पर रहें। इसी से आपके जीवन में उन्नति होती रहेगी।

लव: प्रियजनों से पूरा सहयोग मिलेगा। चिंतित न हों, मिल कर शान्ति से रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा।

हेल्थ: सेहत सम्बन्धी किसी की सलाह मानने से पहले यह अवश्य देख लें की क्या वह सलाह आपके लिए भी उतनी ही फायदेमंद रहेगी।



कन्या - (Justice) - आज अपने काम पर फोकस बनाएं रखें। जीवन में यदि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यही उचित समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। भेड़ चाल में न पड़ें, वह करें जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको ख़ुशी और संतुष्टि मिले। रिश्तों में भी यदि खुश नहीं हैं तो अपने आपको इस बंधन में बाँधने की बजाय अपने अस्तित्व के लिए कुछ करें, इससे आपके रिश्तों में भी सुधार होगा।

करियर: नई नौकरी ढून्ढ रहे हैं तो वह करिए जो आपको उचित लगता हो, दूसरों की सलाह को मानने से पहले अपनी सोच को भी महत्त्व दें।

लव: रिश्तों में सुधार लाने का आज मौका मिलेगा। उसे जाने न दें। प्रियजनों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं, इससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। अल्टरनेटिव चिकित्सा से लाभ होगा। अपनी दिन चर्या को बदलने का प्रयास करें।



तुला (Seven of Swords) - आज पुरानी यादों में न खो कर वर्तमान में रहें। आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और अध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज़ हैं तो उस व्यक्ति को माफ़ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने की बजाय उसे समय के साथ सँभालने का मौका दें।

करियर: काम में अपना फोकस बनाएं रखें। व्यर्थ की गॉसिप में न पड़ें नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है।

लव: परिवारजनों के साथ आज समय बिताएंगे। पुरानी बातों को याद कर आज दुःख मनाने में अपना समय बरबाद न करें।

हेल्थ: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें। चिंता किसी भी चीज़ का हल नहीं है। कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है। इसके लिए सावधानी बरतें।



वृश्चिक (Three of Pentacles) - आज काम में मन नहीं लगेगा, वीकेंड मनाने के लिए आज प्लान बना सकते हैं, कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। पुराने किये हुए निवेश से आज धन लाभ होने के योग हैं। उतना ही काम करें जितनी ज़रुरत हो, उससे अधिक आपकी सेहत और निजी जीवन दोनों पर नकारात्मक असर डालेगा। रिश्तों में आपके जीवन में कई खुशियाँ हैं, उन्हें संजोयें।

करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत को बेकार न जाने दें। सोच समझ कर काम करें और अपना हक़ मांगने से न कतराएँ।

लव: किसी रिश्तेदार या प्रियजन पर अपने आपको इतना न्योछावर न करें की वे आपका महत्त्व ही भूल जाएँ। अपने आत्मसम्मान को बना कर ही कोई रिश्ता निभाएं।

हेल्थ: अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ा समय नियमित रूप से अवश्य निकालें। मौसम के कारण आज कुछ परेशानी हो सकती है।



धनु (Knight of Pentacles) - किसी नए व्यक्ति से मिलना हो सकता है जो निजी एवं व्यवसायी रूप में आपकी सहायता करेगा। कुछ पुराने रिश्ते यदि दूर जा रहे हैं तो निराश न हों, इसमें भी आपकी ही भलाई है। यदि किसी चीज़ को जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे तो दर्द आपको ही होगा। अपने आपको परिस्थतियों के अनुसार ढालने का प्रयास करें। बदलाव जीवन का एक अहम् हिस्सा है और यह आपके लिए भी हितकारी है।

करियर: काम से संबंधित किसी यात्रा के योग बन सकते हैं। करियर लाइन या नौकरी बदलने का विचार अच्छा रहेगा आपकी प्रगति के लिए।

लव: रिश्तों में बदलाव के कारण मन में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है किन्तु यह बदलाव आपके हित में हैं, इनसे घबराएं नहीं। बिगड़ते रिश्तों में जल्द ही सुधार होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नियमित रूप से कर रहे व्यायाम से जल्द ही अच्छा फल मिलेगा। स्थान परिवर्तन से स्वास्थ्य लाभ होगा।



मकर (Five of Swords) - आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है। किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो उसे किसी से शेयर करें। इससे मन भी हल्का होगा और चिंता का हल भी मिल जाएगा। भविष्य को लेकर परेशान न हों, समय के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा। आपमें आज ऊर्जा की कमी नहीं है। इसे उचित दिशा में लगाएं। अपनी सेहत का पूरा ख़याल रखें।

करियर: काम में किसी कठिनाई के चलते किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी की बातों को दिल पर न लें।

लव: प्रियजन से यदि किसी बात के कारण खफ़ा हैं तो उसे शेयर करें, अपने मन में रखने से किसी भी बात या झगडे का हल नहीं होगा।

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपने मन की बातें व्यक्त करने से सेहत में भी लाभ होगा। किसी अच्छे काउंसलर से मिलें।



कुम्भ (The Chariot) - मन में दुविधाएं बनी रहेंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं। किसी और की बातों को इतना महत्त्व न दें की आप अपने मन की शान्ति भंग करलें। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी से शेयर करें, अपने मन में ही रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा बल्कि परेशानी और बढ़ती जाएगी। नंगे पैर घास पर चलें, इससे स्वास्थ लाभ तो होगा ही साथ में मन में शान्ति और स्थिरता का भाव भी आएगा। ब्लड स्टोन नामक क्रिस्टल से लाभ होगा।

करियर: कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने के लिए दूसरों की सलाह अवश्य लें किन्तु वोही करें जो आपको उचित लगता हो।

लव: प्रियजनों की बातों को सुनें किन्तु अपना विचार भी व्यक्त करें। किसी की बात से इतना प्रभावित न हो जाएँ की अपने मन की स्थिरता खो बैठें।

हेल्थ: स्वास्थ्य के लिए अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें। नंगे पैर घास पर चलने से स्वास्थ्य लाभ होगा।



मीन (The Hermit) - आज पुराने रुके हुए काम बनेंगे, कुछ समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी। यह सब अपने आप सहजता से हो जाएगा। आप अपने धर्म को निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस बनाएं रखें। रचनात्मक विचारों को वास्तविकता में ढालने का प्रयास करें, इससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और निजी जीवन में भी संतुष्टि रहेगी।

करियर: आज किसी रचनात्मक कार्य से लाभ होगा। यदि इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए गंभीरता से सोचें और इस दिशा में कदम उठाएं।

लव: अविवाहितों के लिए आज कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है।

हेल्थ: किसी पुराने रोग से जल्द ही निजात मिलेगा। ऊर्जा की कमी नहीं है, उसे उचित दिशा में लगाएं।