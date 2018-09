मिथुन राशि के लिए सकारात्मक रहेगा 21 सितंबर का दिन, कन्या राशि के लोग नकारात्मकता से बचें, धनु राशि के लोग आज अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे

रिलिजन डेस्क। ज्योतिष में भविष्य जानने की कई विद्याएं प्रचलित हैं। इन विद्याओं में से एक है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स की मदद से हम जान सकते हैं कि भविष्य में हमें भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं। टैरो रीडर भूमिका कलम के अनुसार जानिए शुक्रवार, 21 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा...

मेष - Queen of Wands

आत्मविश्वास और रचनात्मकता से भरा दिन होगा। आज नए कार्य शुरू कर सकते हैं, रिश्तों में भी सुधर होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 9

वृषभ - Judgement

आज अपने पुराने कार्यों के आकलन का दिन है, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार और कार्य करना आपको भविष्य में सफलता दिलाएगा।

लकी कलर - आसमानी, लकी नंबर -3

मिथुन - The World

आज सकारात्मकता से भरा शुभ दिन है। किसी नई योजना पर काम शुरू होगा या कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

लकी कलर - पीला, लकी नंबर - 1

कर्क - Ten of Pentacles

टीम वर्क और जिम्मेदारियों से भरा दिन रहेगा, जो आपको शुभ फल देकर जाएगा। लोगों की मदद करें आपको सुकून मिलेगा।

लकी कलर - हरा, लकी नंबर - 5

सिंह - The Chariot

किसी भी चलते काम को रोकने का मन हो सकता है, जो आपको नहीं करना है, कर्म मार्ग पर चलते रहें। सफलता मिलेगी।

लकी कलर - स्लेटी, लकी नंबर - 6

कन्या - The Moon

मन की बैचेनी और अधिक भावनात्मक विचार आज आपको घेरे रहेंगे। नकारात्मकता से अपने को दूर रखें। रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है।

लकी कलर - सफेद, लकी नंबर - 10

तुला - The Star

कार्ड आपके अनुकूल है, आज आध्यात्मिक कार्यों में रूचि बनेगी और आपको परिवार और समाज में सम्मान मिलेगा।

लकी कलर - नीला, लकी नंबर - 2

वृश्चिक - Knight of Cups

प्रेम मोहब्बत से भरा दिन आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन आपके काम को प्रभावित भी करेगा। आज कोई कमिटमेंट ना करें तो बेहतर होगा।

लकी कलर - गुलाबी, लकी नंबर - 4

धनु - The Hierphant

आप आज जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। किसी बड़े या गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

लकी कलर - लाल, लकी नंबर - 3

मकर - Nine Of Pentacles

आज आपको पुराने अच्छे कार्यों का परिणाम मिलेगा मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान अधिक होगा।

लकी कलर - जामुनी, लकी नंबर - 6

कुंभ - Two of Cups

जीवन साथी या प्रेमी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ने से आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है।

लकी कलर - क्रीम , लकी नंबर - 2

मीन - Seven of Cups

आज आपकी कोई पुरानी योजना पूरी हो सकती है, लेकिन कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। वरना हानि हो सकती है।

लकी कलर - हल्का नीला, लकी नंबर - 5