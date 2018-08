अभिनव बिंद्रा ने टॉप्स में चयन पर सवाल उठाए, लेकिन एथलीट्स की जवाबदेही भी तय होने की जरूरत बताई

नई दिल्ली. ने खेल मंत्रालय के टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (ओलिंपिक लक्ष्य पोडियम योजना) यानी टॉप्स में अनुभवी एथलीट्स को बार-बार जोड़ने और हटाने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजिंग ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले इस शूटर ने लगातार प्रदर्शन के साथ एथलीट्स से जवाबदेही की भी मांग की। बिंद्रा ने आज से ठीक 10 साल पहले बीजिंग ओलिंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इस उपलब्धि की 10वीं सालगिरह मनाते हुए ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए उन्होंने युवा एथलीट्स में जोश भरने की कोशिश की। वीडियो में उन्होंने भारतीय एथलीट्स से इंडोनेशिया में 18 अगस्त से होने वाले एशियाई खेलों में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का आह्वान किया है।

वीडियो में उन्होंने कहा, "मुझे आपने वह बनाया जो मैं हूं। अब आप एक अरब दूसरे भारतीयों को प्रेरित कीजिए। मैं ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई करता हूं कि वे गोल्ड मेडल जीते। हैप्पी बर्थडे गोल्ड। दस साल हो गए। टोक्टो 2020 में अभी दो साल हैं। "

You made me who I am. Now you inspire a billion others. I am cheering for the sportsmen and women of India to get our next #GoldforIndia#Olympics #TheGoldTurns10 #HappyBirthdayGold #Tokyo2020 #2YearstoGo pic.twitter.com/nvZXa6vilQ