यूएस ओपन में लैंगिक भेदभाव का आरोप: मैच के दौरान टी‌-शर्ट बदलने पर फ्रांस की महिला खिलाड़ी को अंपायर ने दी चेतावनी

खेल डेस्क. फ्रांस की महिला टेनिस खिलाड़ी एलीज कॉर्नेट को यूएस ओपन कोर्ट पर मैच के दौरान टी-शर्ट बदलने पर अंपायर से चेतावनी मिली। हालांकि, ऐसा करने में उन्हें करीब 10 सेकंड का वक्त लगा। इस बीच ही चेयर अंपायर क्रिश्चियन रस्क ने उन्हें फौरन टोक दिया। विश्व टेनिस संगठन ने भी इसे अनुचित करार दिया। मंगलवार को खेले गए इस मैच में कॉर्नेट स्वीडन की जोहन्ना लॉर्सन से 4-6, 6-3, 6-2 से हार गईं।

एलीज कॉर्नेट ने कहा- "अंपायर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसे एक विवाद बनाना समझ से परे है। यह एक दोहरा रवैया है।" उन्होंने महिला-पुरुष खिलाड़ियों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया। इससे पहले सर्बिया के ने 2016 में मैच के दौरान सेट हारने के बाद अपनी टी-शर्ट उतार दी थी। हालांकि, इस पर कोई विवाद नहीं हुआ था।

यूएस ओपन ने खेद जताया: यूएस ओपन ने बुधवार को कहा, "हमें खेद है कि कॉर्नेट ने नियमों का उल्लंघन किया।"

US OPEN VIOLATION: Alizé Cornet was penalized for removing her shirt at the US Open. After realizing her shirt was on backwards, she quickly changed to put it on correctly. Do you think this was an unfair call?

