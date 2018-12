कांटिनेंटल कप: पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने अरपिंदर सिंह, ट्रिपल जम्प में मिला कांस्य

ओस्ट्रावा (चेक गणराज्य). भारत के अरपिंदर सिंह ने आईएएएफ कांटिनेंटल कप में रविवार को ट्रिपल जम्प में कांस्य पदक जीता। वे इन खेलों में देश को पदक दिलाने वाले पहले भारतीय हैं। अरपिंदर ने इंडोनेशिया में इसी महीने खत्म हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

उन्होंने अपने पहले प्रयास में 16.59 मीटर की कूद लगाई। अगले दो प्रयासों में अरपिंदर 16.33 मीटर लंबी ही कूद लगा पाए। इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में स्थान बना लिया। अरपिंदर ने जकार्ता एशियाई खेलों में 16.77 मीटर कूद लगाई थी। हालांकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 साल पहले आया था, जब उन्होंने 17.17 मीटर की कूद लगाई थी।

Well done @ArpinderSingh18 #ArpinderSingh for Bronze Medal with 16.59m in IAAF Continental Cup 2018 @iaafostrava2018 ⛦ pic.twitter.com/fp6G8aLaek