एशियाड के समापन समारोह में रानी रामपाल ने की भारतीय दल की अगुआई, कार्यक्रम में बजे बॉलीवुड के गाने

जकार्ता. 18वें एशियाई खेल रविवार को खत्म हुए। यहां के गेलोरा बंग करनोआ मेन स्टेडियम में हुई क्लोजिंग सेरेमनी में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने भारतीय दल की अगुआई की। कार्यक्रम में बॉलीवुड के गानों के भी धूम रही। 'कोई मिल गया,' 'तुम पास आए' और 'जय हो' गाने जब स्टेडियम में गूंजे तो भारतीय खिलाड़ी झूम उठे। 2022 में चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेल होंगे। हांगझू एशियाड की मेजबानी करने वाले चीन का तीसरा शहर होगा। चीन इससे पहले दो बार एशियाड (1990 बीजिंग और 2010 ग्वांगझू) का आयोजन कर चुका है। इन एशियाई खेलों में चीन पदक तालिका में टॉप पर रहा। उसने कुल 289 पदक जीते।

समापन समारोह में कई डांसर, गायक, संगीतकारों और कलाकारों अपनी प्रस्तुति दी। सिंगर इस्याना सरस्वती ने सभी खिलाड़ियों के लिए गाना गाया। कार्यक्रम के कोरियोग्राफर इको सुप्रियातो और डेनी मलिक के साथ संगीतकार एडी एमएस और रोनाल्ड स्टीवन थे। रिनाल्डो यूनार्डी और डयान्ड फरिज कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो और वहां के लोगों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

Congratulations to President @jokowi and the people of Indonesia for hosting such a memorable #AsianGames2018 . These games witnessed great performances by the athletes and wonderfully manifested the spirit of sportsmanship.

ध्वजवाहक बनना गौरव की बात : भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने पर रानी रामपाल ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि यह उनके गौरव की बात है। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने 20 साल बाद फाइनल में अपना स्थान बनाया था। जहां उसे जापान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीम को 1998 के बाद पहली बार रजत पदक मिला। एशियाड के उद्घाटन समारोह में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। उन्होंने देश को स्वर्ण पदक दिलाया।

It’s a matter of great pride for me to be the flag bearer of our contingent during the closing ceremony of Asian Games today. I would like to thank IOA @ioaindia @TheHockeyIndia for giving me this opportunity. pic.twitter.com/0NphaDCGd7