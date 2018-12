एशियाडः पुरुष हॉकी में भारत को लगातार चौथा पदक, पाकिस्तान को 2-1 से हराकर कांस्य जीता

जकार्ता . भारत ने शनिवार को एशियाड में पुरुष हॉकी का कांस्य पदक जीत लिया। उसने तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। मैच का पहला गोल भारत के आकाशदीप ने किया। उन्होंने ललित उपाध्याय के पास पर तीसरे मिनट में गोल दागा। उनके बाद हरमनप्रीत सिंह ने 50वें मिनट में दूसरा गोल किया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अतीक ने 52वें मिनट में गोल किया। भारत को दो पेनल्टी कॉर्नर मिले। इसमें से एक को हरमनप्रीत ने गोल में बदला। वहीं, पाकिस्तान को चार पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह एक भी गोल नहीं कर सका। दोनों टीमें पहली बार एशियाई खेलों में कांस्य के लिए आमने-सामने थीं।

जीत के बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने भारतीय टीम को बधाई दी।

Impressive hockey at the #AsianGames2018. Congratulations to our men's hockey team for winning the Bronze. This will surely enhance the popularity of Hockey across the nation. pic.twitter.com/IJCSwtCFs2