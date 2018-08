एशियाई खेल: भारत की रोइंग मेन्स टीम ने जीता गोल्ड मेडल, इस इवेंट में दिन का तीसरा पदक

जकार्ता. एशियाई खेलों में छठे दिन भारत ने रोइंग में तीन मेडल जीत लिए। रोइंग में पुरुष टीम ने भारत को इस एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। क्वाड्रूपुल स्कल्स स्पर्द्धा में भारत के सवर्ण सिंह, दत्तू भोकानल, ओमप्रकाश और सुखमीत सिंह ने 6 मिनट 17 सेकंड का समय लेते हुए पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले दिन की शुरुआत में रोइंग में ही भारत को दो कांस्य पदक मिले।

पुरुष लाइटवेट सिंगल्स में दुष्यंत ने 7 मिनट 18 सेकंड के समय के साथ पदक पक्का किया। इसके ठीक बाद ही लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित कुमार और भगवान सिंह ने भी कांस्य जीता। दोनों ने रेस पूरी करने के लिए 7 मिनट 4 सेकंड का समय लिया। इसी के साथ एशियाई खेलों में पांच गोल्ड मेडल के साथ भारत की कुल पदक संख्या 21 पहुंच हो गई।

दुष्यंत के लिए ये एशियाई खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने 2014 में इंचियॉन में भी कांस्य पदक जीता था। 300 मीटर एयर रायफल शूटिंग में भारत के अमित कुमार और हरजिंदर सिंह मेडल हासिल करने से चूक गए। दूसरी तरफ तैराकी के हीट राउंड में छठा स्थान हासिल कर भारत के संदीप सेजवाल फाइनल राउंड में पहुंच गए।

शूटिंग में भारत को उम्मीद : आज कुल 43 गोल्ड मेडल दांव पर हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में आज भारत के लिए खास दिन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश की दोनों पदक विजेता हीना सिद्धू और मनु भाकर ने फाइनल राउंड में जगह बना ली है। एशियाई खेलों में अब तक कुछ खास नहीं कर पाईं एथलीट दीपा कर्माकर भी आज बीम बैलेंस इवेंट में हिस्सा लेंगी। देश को उनसे मेडल की उम्मीद होगी। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत राउंड ऑफ 32 में हॉन्गकॉन्ग के वॉन्ग विंग से भिड़ेंगे।

हॉकी में फिर बड़ी जीत की उम्मीद : वहीं, इंडियन हॉकी टीम शाम 6.30 बजे जापान के खिलाफ उतरेगी। अभी तक टीम ने पूल ए के पहले दो मैचों में इंडोनेशिया को 17-0 और हॉन्गकॉन्ग को 26-0 से हराया है। ऐसे में दर्शकों को भारतीय टीम से एक और बड़ी जीत की उम्मीद होगी। मुक्केबाजी में 60 किलो वर्ग में और 69 किलो वर्ग में राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए भिड़ेंगे।

पदक तालिका



