एशिया कप: मयंक का चयन नहीं होने पर नाराज हुए हरभजन, पूछा-क्या हर खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम हैं?

खेल डेस्क. क्रिकेटर ने बुधवार को बीसीसीआई के चयनकर्ताओं पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक बल्लेबाज को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। हरभजन ने पूछा कि क्या अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम हैं?

हरभजन ने टीम इंडिया के चयन के बाद ट्वीट किया, "इस टीम में (एशिया कप) मयंक अग्रवाल कहां हैं? इतने सारे रन बनाने के बाद भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि अगल-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम हैं।

Where is Mayank Agarwal ??? After scoring so many runs I don’t see him in the squad ... different rules for different people I guess.. pic.twitter.com/BKVnY6Sr4w