वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप: भारत को आज दो स्वर्ण पदक, हृदय और महिला टीम ने जीता सोना; अब तक 18 मेडल

चांग्वू (दक्षिण कोरिया). वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में शुक्रवार को भारत ने दो स्वर्ण पदक जीते। शूटर हृदय हजारिका ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के शूटऑफ में गोल्ड पर निशाना लगाया। वहीं, महिला टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 188.7 के स्कोर के साथ सोना अपने नाम किया। टूर्नामेंट में भारत के अब 8 स्वर्ण सहित 18 पदक हो गए।

हजारिका और ईरान के आमिर फाइनल राउंड तक 250.1 अंक के साथ बराबरी पर थे। इसके बाद दोनों के बीच शूटऑफ हुआ, जिसमें हजारिका को 10.3 अंक और आमिर को 10.2 अंक हासिल हुए। 0.1 अंक के साथ शूटऑफ जीतकर हजारिका चैम्पियन बन गए। फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने 627.3 का स्कोर किया था।

इलावेनिल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड: टीम स्पर्धा में 1872.3 अंक लेकर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारतीय टीम में हजारिका, दिव्यांश और अर्जुन शामिल थे। महिला टीम में शामिल इलावेनिल वालारिवान (631), श्रेया अग्रवाल (628.5) और मानिनी कौशिक (621.5) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इलावेनिल ने 631 के स्कोर के साथ नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया।

A thrilling shoot-off decided the gold medalist of the 10m Air Rifle Men Junior event. #ISSFWCH pic.twitter.com/D8h3fpzoRX

India's Elavenil Valarivan and Shreya Agrawal 🇮🇳 signed the two highest qualification scores in the 10m Air Rifle Women Junior event. #ISSFWCH pic.twitter.com/W0UazSM8Ww