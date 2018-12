वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, अर्जुन सिंह चीमा को कांस्य मिला

चांग्वू (दक्षिण कोरिया). वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में गुरुवार को भारत को दो पदक मिले। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के जूनियर वर्ग में शूटर सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, चीमा को कांस्य पदक मिला। वहीं, कोरिया के होजिन लिम ने रजत पदक अपने नाम किया।

सौरभ चौधरी ने 581 का स्कोर करके तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। फाइनल में वे अपने आखिरी शॉट पर 10 का स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। उन्होंने पांच शॉट्स की दूसरी सीरीज के साथ बढ़त हासिल की और गोल्ड अपने नाम कर लिया।

An anticipated view of the World Championship podium: Chaudhary Saurabh 🇮🇳 above anyone else. #ISSFWCH pic.twitter.com/dvGxP74ker